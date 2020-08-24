超出人类预测和对策、恶化并长期化的新冠灾难. August. 24, 2020 07:33. . 新冠疫情新增患者昨天统计为397名，连续4天刷新了最高纪录。首尔爱心第一教会和光复节市中心集会参加者中，新增患者层出不穷，全国的咖啡馆、幼儿园、餐饮店、葬礼场等地也陆续出现了新的集体感染病例，呈现出全方位扩散的趋势。 政府从昨天开始把在首都地区实行的保持社会距离第二阶段扩大到了全国。但是有主张认为，仅靠这一措施很难追遏制可怕的扩散气势，应该上升到第三阶段。实际上，考虑到对经济和社会系统的影响，几乎停止社会移动、使日常生活瘫痪的第三阶段措施应该慎重行事。但是，在仅靠第二阶段无法控制暴涨趋势的现状下，必须以第三阶段施行为前提，事先具备灵活、精密的完善对策。 目前，与人口500万的大邱、庆北地区第一次大流行时不同，70%以上的患者涌现在2600万人聚居的首都圈。不知道感染途径的“不明患者”比率接近20%，是可控制比例5%的4倍。虽然战线扩大，但防疫和医疗人员中的相当一部分人因为长期作战已经筋疲力尽。随着危机形势的变化，防疫守则也应该灵活适用。 要尽快构筑根据患者症状轻重程度迅速、有效分配医疗资源的系统。虽然还没有达到第二次大流行的顶点，但病房和治疗药物大乱即将到来。22日凌晨，首尔出现一名患者，但由于首尔和京畿道没有病房，被送往仁川嘉泉大吉医院。截至本月21日，京畿道592张病床中93%已被填满，几乎到了饱和状态。治疗药物也开始见底，防疫当局正在适用给70岁以上高龄者优先权的患者甄别制。反对医大扩招等、预告26日进行第二次总罢工的大韩医师协会昨天向国务总理和朝野提议召开紧急座谈会。现在比任何时候都迫切需要医政合作，因此政府应该响应医疗界的提案，拿出妥协对策。 与新冠疫情到了夏天就会结束或者从下半年起开始逐渐消退的预想不同，不管什么季节，世界各地持续出现集体感染，死亡者已经超过了80万名。甚至有预测称，新冠会像需要定期接种疫苗的慢性传染病一样持续折磨人类。 韩国政府应该将新冠疫情视为“常数”，而不是在应对一时灾难的水平上，重新制定包括保健医疗和财政政策在内的国政运营模式。新冠疫情是从未经历过的危机，如果政府、医疗界、国民不齐心协力应对，就很难克服。政治圈想将此次危机用于政治攻防，这种形态只会使国民更加疲劳和分裂。

한국어