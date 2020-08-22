全光勋牧师，现在不是躲在阴谋论后面的时候. August. 22, 2020 07:45. . 新冠单日新增确诊病例暴增到300名左右。而进入100人行列，还是仅仅一周前的14日。除济州外，全国16个市道都出现了患者，昨天一天被确诊为阳性的患者达324人。重症患者用病床只剩下25%，如果15日首尔光化门集会参加者中过了潜伏期在本周末正式涌现，可能带来防疫和医疗力量难以承担的大冲击。 在这种情况下，违反防疫守则举行聚会后发生大规模集体感染的首尔爱心第一教会的牧师全光勋连日来提出了阴谋论，令人遗憾。本月17日被确诊并住院接受治疗的他在20日发表的立场文中主张：“政府强迫爱心第一教会和光化门集会参与团体进行检测，正在扩大确诊人数。"他昨天还接连发表声明和记者招待会立场文，主张“病毒恐怖袭击阴谋论”。该教会拒绝防疫当局提交信徒名单的要求，部分信徒在确诊后潜逃等，种种不靠谱行为正在浪费防疫的黄金时间。 自本月12日出现首例患者后，截至昨天确认的该教会确诊患者为732人。防疫当局认为，上个月底全牧师和教徒们无视戴口罩和保持距离等教会核心防疫守则，进行三次大规模礼拜，导致了上述事态。以教徒和访问者为纽带，12个市道的教会呼叫中心、疗养医院等19个地方正在发生连锁感染。如果5人接受检查，就有超过1人被诊断为阳性，确诊率很高，因此如果不能迅速找出接触者并进行检查和隔离，在全国各地引发“不明”集体感染只是时间问题。 全牧师和教会的防疫工作不合作不仅违反了传染病预防法，还违背了共同体面临灾难危机时站在牺牲前列的基督教精神。全牧师不应该用荒谬的阴谋论助长分裂，而是应该说服信徒，带头平定教会的扩散趋势。 政府在预告第二次大流行的情况下，为了刺激内需，将17日指定为临时公休日，甚至发行餐饮、演出、旅游、打折优惠券，增加全国移动量等，因此在此次扩散危机上也有很大的自找责任。上个月24日，虽然解除了禁止教会小聚会的措施，但在首都圈患者剧增后，就好像全都是爱心第一教会和光化门集会的缘故一样，进行了“打烙印”的行为，使得相关人士更加躲藏起来。除了全牧师和教会方面的错误之外，政府应该明确承认防疫政策失败的责任并道歉。应该停止责任攻防战和政治斗争，说服教会和集会参加者，集中行政力量控制扩散的火苗。

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