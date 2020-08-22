“难道只要乘坐特斯拉就是‘环保精英’吗？”. August. 22, 2020 07:46. by 朴湧 parky@donga.com. 美国电动汽车企业特斯拉的股价20日(当地时间)在纽约股市超过了每股2000美元。也就是说，股价在短短两个多月时间里翻了一番。在首尔街头经常能看到特斯拉车辆，在韩国投资该公司股票的股民也在增加。特斯拉今年上半年(1 ~ 6月)横扫了国内环保汽车补助金的一半左右。 5年前，在美国硅谷研修时拜访的谷歌、苹果等大型技术企业的停车场里，有很多超过1亿韩元的电动汽车车型“特斯拉S”。当时华尔街的金融人虽然乘坐奔驰、宝马，但硅谷的成功企业家们却流行改乘特斯拉。也许有人想夸耀特斯拉是为防止气候变化作出贡献的“环保精英”。 电动汽车虽然是环保型，但动力源—电力生产却并非如此。 据国际能源机构(IEA)透露，在煤炭火力发电依赖度高、生产工序中碳排放量大的中国和印度，电动汽车反而比内燃机汽车排出更多的碳。美国煤炭火力依赖度仅次于中国。韩国是世界第8大煤炭火力发电大国。他们乘坐电动车并不是值得骄傲的事情。 正如环保精英们所主张的那样，要想阻止气候变化，就应该给予补助金，在普及电动车之前先生产更干净、更低廉的电力。美国的分析机构Thirdway分析说，代替煤炭的核电站1期已经普及了54.1353万辆特斯拉车辆，具有减少碳排放的效果。据电力交易所透露，燃料费单价分别为核电站6韩元、有烟煤56韩元、天然气93韩元。很多环保精英认为，平民因害怕电费过高，在酷暑下也不能开空调，但仅靠核电站是不行的。 甚至还有执著于“环境正确”而抛弃踏板的事情。上个月，国会提议了阻止公共机构对海外煤炭发电站投资进行支援的《海外煤炭发电投资禁止法4法》(韩国电力公社法、韩国进出口银行法、韩国产业银行法、贸易保险法修正案)。产业界批评说，虽然对其宗旨产生共识，但有些国家根据能源情况不得不发展煤炭火力，而且也没有考虑到韩国企业与日本等竞争并争取成套设备项目的现实情况。 将气候变化威胁当作王牌利器(有讽刺之意)也是不负责任的。李明博政府为了防止气候变化引发大洪水和干旱，决定建设4大江；而现政府作为应对气候变化的对策，将山坡削平，建立了太阳能发电站。实际上，洪灾和泥石流发生后，政治家们总是“互相指责对方的过错”。遭受损失的平民们会想追问他们，“用于气候变化对策的税金都到哪里去了？” 5年前在硅谷发生了不同角度的“特斯拉争论”。乘坐昂贵的电动汽车的环保精英们可以利用政府或公司提供的免费充电站，还可以得到补助金，但现实是，平民们开着陈旧的廉价汽车，把昂贵的油价撒在道路上。这是针对少数环保精英垄断的环境政策中多数平民沦为“气候恶徒”并遭受不利待遇的“政策逆进性”提出的问题。 气候变化是正在进行的威胁。人类应该制定对策并采取行动，这一点毋庸置疑。但是，如果把负担和不便转嫁给平民和市场，只做表面文章，就无法改变世界。这些人才是阻止气候变化应对的真正的“气候恶徒”。只有生活在这片土地上的平凡的人们能够同意并接受的现实性政策，才能在与气候变化的长期斗争中取得胜利。

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