无需支付违约金，婚礼最多可延期6个月. August. 22, 2020 07:46. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 随着因新冠疫情的扩散而加强保持社会距离，预备夫妇们如果推迟结婚，最多可以免交6个月的违约金。 公正交易委员会21日表示：“婚庆业中央会接受了公正交易委员会的劝告，对因新冠疫情推迟婚礼的预备夫妇免除违约金，如果不可避免地需要举行婚礼，将调整最低保障人员。”由于加强保持社会距离第二阶段方针，到本月30日为止禁止50人以上参加活动，因此采取了上述措施。婚庆业中央会由全体婚礼企业的30%即150多个会员公司组成。 婚庆业中央会会员企业计划自行减少调整最低保障人员，并最多6个月不根据日程变更支付违约金。但是，由于没有强制性，有多少企业参与还是未知数。 另外，公正委员会为了将预备夫妇的损失最小化，对不属于婚庆业中央会的非会员婚宴企业也提出了相同水平的劝告案。

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