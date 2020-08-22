进行“委任统治”的金与正未在公开场合露面……“可能在背后总揽一切”. August. 22, 2020 07:47. by 權五赫 hyuk@donga.com. 韩国国家情报院不久前表示，朝鲜劳动党第一副部长金与正从国务委员会委员长金正恩手中接手了国政全面权力，正在实施委任统治，但进入本月以来，金与正并没有在朝鲜媒体的公开报道中露面。据对朝消息灵通人士透露，被称为实际第二号人物的金与正并没有出现在党主要会议的前面，而是在背后帮助金正恩全权负责会议的进行。 ○ 未在8月主要会议上露面的金与正 朝鲜媒体没有透露金与正是否参加了本月13日的党中央委员会政治局会议和19日的党中央委员会第六次全体会议。有预测认为，金与正在党内名义上的地位是政治局候补委员，因此会出现在两次主要会议的出席者名单上，但并没有猜中。不仅如此，国情院在20日的国会情报委员会业务报告中还表示，“金与正在国政整体上正在实行委任统治”。 上个月27日迎来停战协议签署67周年之际，金正恩向主要军方干部赠送了白头山手枪，但金与正没有出现在最后朝鲜的报道中。金与正之前也曾被捕捉到在各种活动中陪同金正恩。韩国世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成长（音译）表示：“属于白头山血统的金与正不一定一定要出现在会议的前面”，“应该认为她是在看不见的位置上主持和监督整个活动。” 在被国情院认为由金与正总负责的对韩、对美业务方面，也有可能是金与正正在为传达下一步的信息而进行“呼吸调整”。美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“朝鲜媒体似乎想给人一种印象，就是金与正在为某件（重要的）事情做准备。”从3月到6月的3个月时间里，金与正先后6次发表强硬谈话，走在了前面。朝鲜在炸毁开城联络办事处的3天前，她通过谈话预告了挑衅，上个月10日又向美国传达了暂时不会进行朝美无核化谈判的信息。 部分海外媒体主张，金与正最近没有在公开场合露面，可能是因为地位下降。美国专门报道朝鲜消息的媒体“NK新闻”当天表示：“没有参加本月会议，这与她权限扩大的消息不符。” 一名对朝消息灵通人士指出：“随着金与正总管对韩、对美战略，使得朝美无核化谈判和韩朝关系的不稳定性增大。”即，今年32岁的金与正在经验不足的情况下，可能会像6月份爆破开城联络办事处一样，延续粗暴、冲动的对韩政策。据悉，在朝美对话胶着和南北关系陷入僵局的过程中，随着金与正掌握对南、对美工作，对南部门统一战线部和负责对美外交事务的外务省的作用正在萎缩。 ○ 干部们说：“我们犯了错，让领袖走在泥泞的道路上” 在金正恩在党中央第六次全体会议上破例承认经济政策失败后仅过一天，劳动党主要干部就将失败的责任揽在自己身上，开始了自我批评。 国情院表示，金正恩对金与正和军方、经济领域核心干部进行委任统治的背景，是“为了规避政策失败的责任，分散风险”。如果国情院的分析正确，党干部们争先恐后地承认责任，展开忠诚竞争，是为了防止朝鲜居民的不满集中在金正恩身上的宣传战。 21日的朝鲜《劳动新闻》头版大举刊登了关于经济政策失败的“检讨书”。因集中暴雨遭受巨大损失的黄海北道的道党委员长朴昌浩（音译）检讨称：“（听完金正恩委员长的全体会议演讲）心中不禁感到内疚”，“作为负责一个道的干部，没能好好（正常）工作，让我们的领袖担心因洪水受苦的人民，走上了如此险峻的泥泞道路。”部长级的内阁化学工业相张吉龙表示：“在执行国家经济发展五年战略目标中，构成经济发展两大支柱的化学工业部门未能发挥其应有的作用，是因为我们（化学工业）省的一线人员没有战略眼光和计划性。”

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