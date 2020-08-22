在天上流淌的大河. August. 22, 2020 07:46. . 据基督教《圣经》记载，在创造天地时，上帝在水中制造天空，用天上的水和天空下的水分开，把天下的水归到一起，形成大海。继承了创造神话的古代人相信，天上也有像大海一样多的水。如果把此次淫雨看作是天上有了个大窟窿，雨水倾盆而下的话，就可以理解古代人的信仰。 最近，科学界十分关注对从天上流下来的江河的研究。从土地和海洋中蒸发的水蒸气聚集在大气中，以长带状移动的现象就像一条流经天空的河流，被称为“大气川(Atmospheric River)”。大气川中还有比地球上最长的河流亚马逊的江水含有的水蒸气多出2倍以上。这样的大气川在天空中漂浮着3~5个，使地球村的水蒸气循环。在热带或亚热带地区制造的水蒸气90%以上通过大气川转移到寒冷干燥的高纬度地区。大气川是暴雨和洪水产生的原因。国立气象科学院的研究表明，南部地区夏季降水量35%以上是由于大气川的影响。 在海上，一年海水蒸发1米左右，然后升空，降水量通过雨雪再次下沉到地表，最终海平面保持稳定。气温上升，蒸发量也会增加，降水量也会相应增加。气温每升高1度，大气中的水蒸气量就会增加7%。随着全球变暖现象的持续，逐渐升温的地球会向大气川提供更多的水蒸气，而我们头顶着不知何时会倾泻而下的大量水生活。问题是，这种大气川以暴雨或洪水等不规则的气象异变形态出现。特别是，如果与台风或梅雨结合在一起，将会带来巨大的损失。 最近，由于全球变暖，夏季变热的海水喷出的水蒸气成为能量源，台风的威力逐渐增强。从今年4月开始，地球的平均气温创纪录地上升，特别是台风发生水域的海水温度比往年高，因此这样积累的能量发展成超大型台风的可能性逐渐增大。 大气川和台风是自然的自我调节现象，通过分散炽热的地球热量来达到平衡。但是，由于全球变暖，自我调节功能逐渐变得激进，如果我们对此不能做好应对准备，自然均衡活动的结果就会表现为暴雨和洪水的损失。过去以50年或100年为周期出现的集中暴雨现在很有可能成为每年重复的日常。如果因地球变暖，流经天空的大气川的水量增加，那么从土地上接取这些水的江河的水碗也应该变大。如果在此次集中暴雨中受损的大江或河川尚未得到整顿，就应该对他们进行整顿，这才是常识性的应对方式。

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