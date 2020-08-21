韩流能否成为缓解韩日关系的钥匙？. August. 21, 2020 07:31. by 东京=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 12日晚，记者来到日本东京新宿的一家舞蹈培训班。20多名10多岁女学生正在约33平方米的狭小空间内散发热气。她们听着最近出道的9人女子组合“NiziU”的歌曲，正在练习NiziU的舞蹈。 NiziU的9名成员都是日本人，但是企划公司是韩国的JYP娱乐公司。她们的舞蹈、时装、活动方式都根植于K-POP。之前在今年3月出道的男子偶像组合JO1的企划公司也是韩国的CJ ENM。JO1也以擅长K-POP特有的“刀群舞”而闻名。 最近在日本，韩流的本地化现象非常突出。过去韩流是通过有韩国演员和歌手登场的电视剧和歌曲传播，但现在日本人成为行为的主体，向其他日本人传播韩流。韩国起到出口这一体系和成功秘诀的领导层作用。 “是把NiziU和JO1看成K-POP歌手，还是看成J-POP歌手”的争论也如火如荼。虽然日本人用日语歌词唱歌在日本市场活动，但是“原创技术”来自韩国，因此应该视为K-POP组合的意见逐渐得到支持。有分析认为，出现这种认同感争议本身就表明现在的韩流热潮与过去不同。 实际上，当天在舞蹈学院见到的美穗(18岁)说：“日本同龄少女唱韩国歌谣、说韩国语的样子本身就很帅。所以来学习NiziU的舞蹈。”她还说，“高中毕业后，我想前往韩国成为一名舞者。” 宝儿、东方神起等活跃在歌坛的21世纪前半期，相当多的日本人说“独具特色”、“在日本很少见”，将韩流视为一种“特有的风味”。记者周围也有不少日本人评价说，“日本出现了陌生的、独特的韩国文化，暂时获得了成功。”但现在不同了。像美穗一样学习韩国原创技术的日本人越来越多，这才让人感觉韩流不是一时流行。 日本公职社会看待韩国的视线也发生了很大的变化。一位外务省干部表示，“在外务省学习韩国语的年轻职员很多。他们认为韩语很‘酷’和‘时髦’。”日本首相安倍晋三的亲信也表示：“BTS凭借韩语专辑在美国Billboard专辑排行榜上排名第一，这真是了不起。” 因日本方面的限制半导体原材料出口、强制征用赔偿问题等恶化的韩日关系迟迟找不到突破口。在这种情况下，深深渗透到日本社会的韩流会不会拉近两国国民的文化距离呢？从政治角度看，两国关系解冻的关键或许在于“文化”。

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