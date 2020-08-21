“不明患者”创下最高值……大家要回归本位才能自保. August. 21, 2020 07:33. . 新冠疫情的扩散趋势仍未平息。昨天新确诊的患者人数达到288名，连续一周保持三位数。虽然大部分集中在首都圈，但是除了蔚山、世宗、济州之外的14个市，各地都出现了患者，呈现出扩散到全国的趋势。第二学期开学在即，学生和教职员工的累计感染规模也剧增到240人，学生和家长们担心学校师生及入学考试日程出现问题。 特别是不知道感染途径的“不明患者”正在持续增加。在最近两周内发生的患者中，不明患者的比率为14.7%（272人），创下了今年4月有统计相关数据以来的最高值。这意味着脱离防疫网的患者在地区社会大步前进，掀起了“安静的传播”。最近流行的GH集团的变异病毒传播力比其他集团强6倍，如果不明患者以现在的速度继续扩大感染，不知在哪里就会出现爆发性的大流行。 特别是15日首尔光化门集会参加者们陆续确认了与首尔爱心第一教会无关的确诊者，这让人非常担心。主办方推定参加者规模为5万人，而分散到全国的参加者有可能成为“不明患者集体感染的导火索”。这些人中接受新冠病毒检查的人只有8500人。防疫当局警告说，如果到本周末为止，对患者的追踪不力，有可能出现像美国或欧洲那样的情况。集会参加者要尽快接受检查，阻止在社区的传播。现在的情况是，不管什么时候、在哪里被感染，都不会是特别情况。要克制外出，不要忘记戴口罩和洗手。 在像现在这样难以控制扩散的阶段，及时治疗患者、降低致命率是非常重要的。但是大学医院的专科医生们反对政府医大扩招和韩方医药适用健康保险，从今天开始将无限期中断业务，医生们也将从26日开始强行举行第二次总罢工。以国民生命为担不惜采取集体行动的医疗界、在新冠危机尚未结束之前单方面推进敏感的医疗政策、导致矛盾激化、抓不住要领的政府，也很难得到舆论的支持。现在是应该各让一步、从扑灭紧急的新冠火情开始的时候了。

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