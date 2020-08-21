指挥家波芬：“想用贝多芬的哲学玩笑安慰那些因新冠疫情而疲惫不堪的粉丝们”. August. 21, 2020 07:31. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “音乐会传达给我们超越‘娱乐’的重要价值和信息。虽然面临很多困难，但我努力进行了企划，并将尽最大努力去传达剩下的节目。” 乐天音乐厅今年首次举办的夏季古典音乐庆典“古典音乐革命”的音乐总监、小提琴演奏家兼指挥家克里斯托夫•波芬(德国慕尼黑国立音乐大学教授)的表情出乎意料地明朗。 虽然他甘愿忍受14天的自我隔离期来到了韩国，但他费尽心思通过“all贝多芬”程序编排的古典音乐革命在17日开幕之前受到了新型冠状病毒感染症(COVID-19)再扩散的直接打击。地方自治团体所属交响乐团出演的管弦乐、交响乐演出大部分被取消。 他表示，尤其对自己原定指挥KBS交响乐团于19日举行的贝多芬第三号交响曲《英雄》演奏会被取消感到遗憾。他说：“《英雄》交响曲是传达光线比黑暗更强大的信息的歌曲，如果可以给大家听的话，在这个情况下意义尤其深远。” “幸好管弦乐演出中有两场没有取消，我脑海中浮现出了30日指挥首尔Tutee管弦乐团的演出。当天将要演奏的贝多芬第8号交响曲，在谐谑曲乐章中融入了贝多芬特有的‘哲学玩笑’。想到这一点，忧郁的心情又变得愉快了。” 他已经在设计明年的古典革命计划。明年的庆典将以两个主题展开。首先，在探戈音乐大师阿斯托尔•皮亚佐拉逝世100周年之际，介绍一下皮亚佐拉和对他产生影响的作曲家们的音乐。第二个主题是“勃拉姆斯”。 “在德国自己的房间里有勃拉姆斯用过的桌子！因为勃拉姆斯像女儿一样疼爱的女性和我父母的关系很好，所以就到了我的手里。希望能传达勃拉姆斯在桌子上得到的精神。”(微笑) 今年音乐节期间，还可以见到“小提琴演奏家波芬”。在25日举行的“波芬&金泰亨”演出中，钢琴家金泰亨将合演贝多芬小提琴1号、5号、7号奏鸣曲。他回忆了20世纪80年代初期与大钢琴家威廉•坎普的缘分。“坎普老师从舞台上退下来后，邀请我每天一起演奏贝多芬小提琴奏鸣曲。他家的钢琴声音不是很好，但演奏1号奏鸣曲行板时，老师演奏的旋律非常优美，令人惊叹为观止。这份感动到了足以改变我人生的程度。” 他将于30日指挥首尔Tutee管弦乐团演奏会，结束艺术节的全部日程后，于31日返回德国。

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