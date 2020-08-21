浦项工大教授兼Genexine代表成永哲向浦项工大捐赠100亿韩元. August. 21, 2020 07:32. by 赵承汉=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. “到现在为止，能够获得财富是因为有周围人的帮助和支持。向在物质和精神上给予支援的地方分享财富并回报社会，既是义务也是本分。” 这是为开发新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫苗而展开殊死搏斗的生物企业代表，为培养对抗Pandemic(感染病大流行)的未来人才而捐赠100亿韩元时说的话。 20日，据浦项工科大学透露，生物企业Genexine的创始人、浦项工科大学生命科学系教授成永哲(64岁)和夫人Slbigen代表李玉姬(61岁)承诺向浦项工科大学捐赠相当于100亿韩元的股票。浦项工科大学决定用捐款建立“SL基金”，并于19日举行了基金筹集签约仪式。 SL基金取自意为“拯救生命”的Saving Life的简称，将用于开发浦项工大的生命科学•健康护理领域的发展融合教育项目、吸引优秀人才、培养生物领域的风险企业等。 成教授在签约仪式上强调表示，“像新冠病毒这种具有强烈传染性和危险性的病毒在不久的将来可能会大量出现，每当那时不能像现在这样，全世界都被封锁起来。今后为了避免这样的事情再次发生，在生物和医疗保健等领域，像浦项工大这种研究重点大学应积极出面培养卓越的人才。” 此次的捐款并不是这对夫妇第一次进行捐赠。上个月夫妻二人在母校延世大学建立260亿韩元规模的“Slbigen产学合作馆”并捐赠。2018年夫妻二人为大学技术支援化事业而成立的韩国首只民间股向基金“浦项工大1号基金”捐赠了相当于100亿韩元的股票，当年向天主教医学院捐赠了100亿韩元，去年又向国际疫苗研究所捐赠了100亿韩元。包括这次捐赠，成教授向学界和研究机关捐款的金额已超过700亿韩元。 成教授表示：“现代医学还存在很多无法治愈的绝症。虽然需要很长时间，但希望越来越多的科学家能够参与到基础科学研究和基础技术的开发中来，因此决定捐赠。” 就像他的愿望一样，成教授20多年间一路走来一直在进行基础研究和基础技术开发。作为核酸(DNA)疫苗专家的成教授是1999年通过浦项工大实验室的风险投资，创立开发抗体蛋白质治疗剂和治疗疫苗的生物企业Genexine的第一代生物创业者。目前他担任Genexine会长兼代表理事，正在开发成长荷尔蒙缺乏症治疗剂和子宫颈癌治疗DNA疫苗等。最近开发了新冠病毒DNA疫苗候选物质，正在进行临床试验。这是全世界进入临床试验的29种新冠病毒疫苗候选物质中唯一入选的韩国企业。 对于本报的采访邀请，成教授坚决拒绝并发表了简短的感想，称“这不是了不起的事情”。

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