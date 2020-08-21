瑞典撤回驻平壤大使，所有西方大使馆中断业务. August. 21, 2020 07:33. by 韓基渽 record@donga.com. “在斯德哥尔摩这个地方做做倒立和瑜伽，也不差啊！” 瑞典驻朝鲜大使约阿基姆·贝里斯特伦当地时间19日在自己的推特账号上上传了在首都斯德哥尔摩的“塞尔格尔广场”拍摄的“自拍照”，并做出了上述表示。贝里斯特伦派驻在平壤时，就以喜欢瑜伽而闻名。最近离开平壤回到瑞典的贝里斯特伦以自己独特的方式进行了某种“回归报到”。瑞典外交部最近撤回了本国驻平壤大使馆的所有瑞典职员。 受新冠疫情的影响，各国派驻朝鲜的外交使领馆纷纷上演“逃离热”，朝鲜的“外交孤立”也在加剧。 瑞典官方的立场是，在朝鲜还留有当地职员，大使馆仍然开放，但随着瑞典职员的撤离，在朝鲜的所有西方国家大使馆实际上已经停止工作。德国和英国分别于2月底和5月底暂时关闭驻平壤大使馆，撤回了本国职员。在平壤没有大使馆的法国也在3月份临时关闭了驻平壤的合作事务所。因为朝鲜的新冠防疫政策使得物资的调配和移动变得困难。 瑞典在扮演未与朝鲜建交的美国利益代表部角色的同时，还起到了朝美对话的“斡旋”作用，因此一直被认为是在朝鲜运营使领馆的西方国家的“最后堡垒”。瑞典外交当局在德国和英国撤走大使馆时也曾表示：“瑞典在朝鲜的作用很特殊，很难撤走。”但这样的瑞典终究还是下了硬招，让职员回到本国。在平壤，中国、俄罗斯等朝鲜友邦国和印度、印度尼西亚等部分国家仍然开放使领馆，但也有观测称，朝鲜在国际社会上的孤立正在加剧。

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