德甲冠军拜仁VS法甲冠军大巴黎，为欧洲王座展开激烈碰撞. August. 21, 2020 07:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “侵略如火的”拜仁慕尼黑队(德国)和法国豪强巴黎圣日耳曼队(大巴黎)将争夺“众星之战”欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)冠军。两队都拥有“炙手可热的”进攻组合，预计决赛将展开激烈的火力对决。 20日，拜仁队在葡萄牙里斯本举行的2019~2020赛季欧冠联赛半决赛中以3比0战胜里昂队(法国)。这是拜仁队俱乐部历史上第11次进入欧冠决赛，将挑战第6次夺冠。 拜仁队在本赛季的34场德甲比赛中攻入100球(平均每场2.9球)并实现8连冠，球队在欧冠赛场上也展现了强大的火力。从小组赛(6场全胜)到半决赛，10场比赛全部获胜的拜仁队共攻入42球(8失球)，平均每场进球高达4.2个，展现出了惊人的进球能力。在单一赛季欧冠联赛决赛阶段比赛中，进球数比拜仁多的球队只有1999~2000赛季的FC巴塞罗那队(西班牙•45粒进球)。 当天胜利的主角是“第一和第二攻击手”罗伯特•莱万多夫斯基(32岁)和塞尔吉•纳格布里(25岁)。拜仁队在以2比0领先的下半场第43分钟，利用头球攻入一球的前锋莱万多夫斯基在自己参加的本赛季9场欧冠联赛比赛中全部得分。目前以15个欧冠联赛进球排在射手榜首位的他距离“得分机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(尤文图斯)保持的欧冠联赛单一赛季最多进球纪录(17个)仅差2球。 作为左前锋出场的纳格布里的脚头也很凶猛。擅长快速突破的他，在上半场第18分钟和上半场第33分钟接连用左脚射门得分。曾是德国足球希望之星的纳格布里从2012~2013赛季开始在阿森纳(英格兰)度过了三个赛季，但仅攻入1球，陷入了极度的低谷。此后，他在英格兰和德国过着租借生活，逐渐恢复了水平，在上个赛季他在拜仁队攻入13球，宣告了“复活”。本赛季他创下了个人单赛季最多进球记录23个(欧冠联赛 9球)。被选为本场比赛最佳球员(MOM)的纳格布里表示，“我在比赛开始不久取得的进球似乎给队友们带来了自信。在决赛中也会发挥出最高的注意力，争取夺冠。” 24日，在里斯本光明球场举行的决赛中，大巴黎队将与拜仁队交锋，在本赛季欧冠联赛各队的进球排名中，大巴黎队仅次于拜仁队，排在第二位(25球)。“历届最高身价(转会费)第一、二位的二人组”内马尔(28岁•赛季19球)和基利安•姆巴佩(22岁•赛季30球)领衔球队的进攻。内马尔和姆巴佩分别以历史最高转会费2.2亿欧元(约3091亿韩元)和第二位的1.8亿欧元(约2530亿韩元)披上了大巴黎队的战袍。相反，莱万多夫斯基以自由签约选手(FA)的身份加盟拜仁队，没有产生任何转会费，纳格布里的转会费仅为1000万欧元(约141亿韩元)。 法国新星姆巴佩对冠军充满了自信。他说：“两年前在俄罗斯世界杯上夺冠时法国国家队的氛围，此刻在大巴黎队内也能感受到。所有人都对自己的能力抱有强烈的信心，因此将在各自的位置上竭尽全力来赢得比赛的胜利。”

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