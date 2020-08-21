奥巴马：“总统履职就像做秀一样”；希拉里：“4年前就该阻止”. August. 21, 2020 07:33. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. “为了吸引对总统职位的关注，把它当作了真人秀。” 美国前总统奥巴马当地时间19日将特朗普总统的领导力定性为失败，并断言，“美国的民主处于危机之中”。他还说：“没能成长为与总统职位相配的人，也没有承担的能力。” 自特朗普就任美国总统以来，奥巴马一直克制对奥巴马的公开批评，此次是他卸任后首次下决心发动猛攻。有分析认为，在民主党候选人拜登的支持率停滞不前的情况下，奥巴马代替攻击力较弱的拜登站在了战场第一线。 民主党全党代表大会第三天，奥巴马在费城的美国独立革命博物馆进行了演讲。他以“写宪法（Writing the Constitution）”这样粗大的红色字体为背景站在镜头前，用19分钟的演讲时间大部分时间狙击了特朗普总统。 奥巴马在开场白中说：“我曾经希望特朗普能以一颗为国家着想的心情，对认真对待总统职务表现出一点点关心。”但他尖锐地指出：“他既没有感受到这一份量，也没有找到共同的价值，也没有对他应该维护的民主感到敬畏。”他还罗列了因新冠疫情导致的经济停滞、人员伤亡、美国在国际舞台上的地位下降等问题。 特别是，奥巴马表示，“此时此刻我们的民主正处于危机之中”，认为特朗普总统的失政是“民主的危机”。他逐条指出：“在民主中，最高司令官不会动员冒着危险保卫国家的军队镇压我们领土上的和平示威队”，“在民主国家，不会单单因为不同意你，就认为你是政治上的敌人，不把自由媒体视为敌人。”这是在批评特朗普总统强硬镇压反对种族歧视的示威。奥巴马当天17次使用了“民主”一词。 对于曾以总统-副总统身份合作8年的拜登，奥巴马表示，“每当我做出重大决定时，都会让我成为更好的总统”，“他是个有共鸣能力和品格、珍惜大家的信念、有恢复力的人”。他说：“请相信乔和卡梅拉（副总统候选人哈里斯）有能力在这个黑暗的时期恢复国家”，呼吁大家给予支持。 美国有线电视新闻网（CNN）评价说：“前任总统如此强烈地公开批评现职实属罕见。”《纽约时报》分析说：“这是一次用迫切的语气直接、坚决地批评特朗普总统的热情演讲。” 曾在2016年总统选举中作为民主党候选人与特朗普总统交过手的前国务卿希拉里·克林顿在当天的演讲中表示：“过去4年里，一直听到有人在说，‘真不知道特朗普会这么危险。能回到那时候重新投票就好了’”,并强调，“这次再也不能成为‘早知道、真应该，早应该（woulda coulda shoulda）式的选举了”。她呼吁道：“就像我以前那样，拜登和哈里斯团队即使再多获得300万张选票，也会在选举中输掉”，“我们需要压倒性的票数差距，不能让特朗普偷走选举的胜利。”

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