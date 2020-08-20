钢琴旋律散动的贝多芬的3种音乐灵魂. August. 20, 2020 07:38. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “这些奏鸣曲没有怜悯和遗憾，只是保留了音乐本身，也象征着将永远持续下去的生命。” (孙民洙) “演奏和听这样的音乐，感觉像是在超越性的存在面前反省自己。” (金善旭) 贝多芬的最后3首钢琴奏鸣曲30、31、32号奏鸣曲将以三天为间隔装饰首尔瑞草洞艺术殿堂音乐厅的舞台。钢琴家孙民洙(韩国艺术综合学校教授)为迎接贝多芬逝世190周年，从2017年开始的贝多芬钢琴奏鸣曲全曲演奏的漫长旅程将以9月16日的第八次压轴舞台画上句号。在此之前，钢琴家金善旭将于9月13日在同一地点与三首奏鸣曲见面。原定于3月6日举行的金善旭的演出因新冠肺炎疫情的扩散而被延期，将上演“三天差”舞台。 贝多芬30∼32号钢琴奏鸣曲毫无保留地展现了贝多芬晚年的内心世界，被誉为“贝多芬灵魂的精髓”。贝多芬在长度和结构都庞大的29号《槌子键琴》奏鸣曲中倾注自己的钢琴技法后，在之后的3首奏鸣曲中进一步展开了隐秘思考的世界。虽然演奏时间短，只有20多分钟，而且具有仿佛将悲伤和超越全部表现出来的终曲乐章等共同点，但三首奏鸣曲分别被称为“不同的灵魂”，展现了独创性的世界。 孙民洙在今年2月进行了8次贝多芬奏鸣曲之旅中的第七次，虽然受到“新冠病毒大乱”的影响，但也顺利地抵达了终点前。他说：“如果贝多芬现在还活在我们身边，他会说什么呢？除了在9号交响曲中强调的‘人类的和谐’之外，是否还会强调‘大自然的珍贵’？”“贝多芬在树林中漫步，他说‘如果下一代人来到这里，请告诉他们贝多芬曾在这里作曲’。在人类破坏自然并再次遭受其损害的今天，我们应回头看一下贝多芬精神诉诸人类的话。” 他将于9月初通过索尼经典标签，发行包含32首贝多芬钢琴奏鸣曲全部曲目的专辑。录制唱片的统营国际音乐厅将于9月11日举行演出。此外，在光州、仁川、大邱也将以同样的节目单进行演出。首尔演出门票为3.3万至5.5万韩元，其他地区门票为3万韩元。 13日将在首尔演出的金善旭被选为贝多芬的故乡德国波恩的“贝多芬之家”导师项目的首批受益者，享受了独家使用该博物馆藏品的惠泽。 “翻开贝多芬的亲笔乐谱，我感受到了他的灵魂。我认为在音乐史上融入人类精神和启蒙精神融，将光谱无限扩大的作曲家就是贝多芬。” 金善旭在三首“最后的”钢琴奏鸣曲之前，将演奏贝多芬中期的钢琴曲《可爱的行板》。他表示，这首曲子是“能够温暖地起到向导作用的”。门票为3万至10万韩元。

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