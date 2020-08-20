年轻地主的画像. August. 20, 2020 07:38. . 土地是财富和权力的象征。当权者总是拥有土地并代代相传。对于地主们来说，土地是阶级强化和永续化的手段。托马斯·盖恩斯伯勒画的这幅肖像画很好地展现了18世纪英国大地主的形象。 画中的模特是画家的高中同学罗伯特·安德鲁斯和他的夫人弗朗西斯·卡特。他们于1748年结婚，当时分别为22岁和16岁。当失败的企业家的儿子盖恩斯伯勒高中毕业后成为低身份的实习画家时，安德鲁斯考入了牛津大学。安德鲁斯家族作为收入巨大的富农和船主，通过殖民地贸易积累了巨大的财富。他的父亲很早就给儿子买了土地，和大地主家庭结成了亲家。这是为确保更广阔的土地和有效管理而结成的政治婚姻。这就是为什么夫妇的表情看起来冷淡的原因。 结婚时安德鲁斯已经是拥有1200万平方米土地的大地主，画中的背景也是他的私有地。与穿着优雅的洛可可风格礼服的夫人不同，他穿着猎装。狩猎是只有上流层男性才能享受的特权，因此那是为了显示身份而选择的衣服。象征多产的谷物堆和暗示贞节的狗、象征力量和永续性的橡树等，画中充满了与结婚相关的多种象征，可以知道这是纪念夫妻结婚的肖像画。夫人的手没有画完，此处本想画上书或野鸡，为了今后出生的子孙故意留下的空白。 曾是风景画家的盖恩斯伯勒为了生计不得不画了这幅肖像画。画家自然必须满足委托人的要求。虽然是老朋友，但对身份差异的苦涩感想必也很大。肖像画功底较弱的他在充满自信的风景画中画上了夫妻，结果形成了将肖像和风景相结合的独特风格。虽然画中包含了画家对地主阶级的冷静目光，但这幅画给订购者带来了巨大的满足、给画家带来了最高的名声。

한국어