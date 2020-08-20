疫情向全国扩散的关口……应强力推行保持距离，引导医疗界和教会合作. August. 20, 2020 07:38. . 随着新冠疫情的首都地区集体感染扩散至全国，昨天新增确诊患者297人，连续6天保持了三位数的记录。这是自3月8日（367人）新天地教会集体感染高峰期以来的最高值。特别是，包括前国会议员车明进在内的15日参加首尔光化门集会的人员中，确认了与教会无关的10名确诊患者。当天集会参加者应迟快到附近的筛选诊疗所进行检查。 在昨天新增患者中90%所在的首都圈，保持距离被提升到了第二阶段。包括网吧、练歌房、自助餐厅在内的12种高危险设施被中断运营，自营业主正遭受巨大打击。由于50人以上的室内聚会被禁止，面临婚礼的预备夫妇如果支付合约的数百人份的餐费或取消或延期婚礼，就要支付违约金。政府因传染病事态采取了强制措施，因此要制定对营业损失的补偿方案，并发挥行政力量，在预备夫妇和婚礼业界之间达成圆满的协议。 到本周末为止，如果首都圈的暴涨趋势得不到缓解，那么在全国范围内实行禁止10人以上聚会等几乎中断日常活动的保持距离第三阶段措施的可能性很大。最近两周日均确诊人数超过100人，以确诊人数规模来看，已经达到了第三阶段标准。 但是，面对千钧一发的危机，政府是否在努力凝聚全国国民的力量还是个疑问。爱心第一教会的大部分教徒处于失联状态，在确保集会参加者名单上也面临困难。甚至流传着“该教会教徒无条件做出阳性判定”等流言蜚语。政府不应将第二次大流行危机的责任推卸给教会和集会，而应引导相关人员放心接受诊断检查。与反对政府医大扩招、预告集体罢工的医疗界，也要通过有诚意的协商，寻求合作，共同应对危机。 目前患者的暴增趋势的起因，是7月底至8月初休假季节集体感染和之后首都圈教会的礼拜和小聚会感染。仅15日以后，累计患者就超过1000人。到首都地区保持距离第二阶段的本月30日为止，如果不稳定扩散趋势，减少患者人数，就难以避免“病床大乱”。除了上下班、购买生活必需品、访问医院等之外，要克制外出，遵守个人卫生守则，避免出现全国日常生活全部停止的情况。

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