在英国汽车自动贩卖机登场...但在韩国网上销售却迟迟无法启动. August. 20, 2020 07:38. by 鄭智煐 jjy2011@donga.com. 随着新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散，在全球汽车业界，非面对面的在线销售系统正在迅速扩散。据预测，5年后在欧洲销售的汽车中，三分之一将在网上销售。但是，韩国国内仍然处于只能通过营业员和经销商购买汽车的结构，因此有声音称，韩国今后将在全球潮流中处于落后地位。 19日，据汽车业界透露，大众将在网上销售下个月上市的电动汽车“ID3”。首先在欧洲试点，然后逐渐扩大到其他地区。大众正式引进网络销售系统，ID3型号尚属首次。 在海外，汽车网上销售文化正迅速扎根。福特、沃尔沃、雷诺等已积极运营网络销售系统。梅赛德斯-奔驰从2013年开始引入网上销售系统，在南非共和国和瑞典等地开通了网上销售系统，并决定将销售范围扩大到欧洲、澳大利亚等国。在美国，可以通过亚马逊等在线平台，在50个州自由购买多个汽车品牌。 去年中国最大的购物节日—光棍节(双十一)期间，BMW通过微信销售车辆，但仅5分钟，事前准备的100辆就销售一空。今年年初，中国企业吉利汽车集团开始采用网上销售网，正式投入销售。 像买饮料或饼干一样可以买汽车的汽车自动贩卖机也登场了。汽车平台公司“Auto Trader”去年在英国伦敦开始提供只要拿卡或手机就可以立即得到展示在透明的玻璃门内的车辆的服务。在中国广州，福特和阿里巴巴也合作设置了5层高的自动售货机，可以容纳42辆汽车。 在韩国国内，也可以部分提供在线报价服务等。雷诺三星运营着只要输入颜色和价格等想要的细节事项，就可以在网上确认相应的报价，然后与经销商见面签订最终合同的系统。韩国GM也为了强化非面对面的服务，开始了“e-报价咨询服务”。 但是，像特斯拉一样，没有面对面接触，可以100%在网上购买汽车的系统还很遥远。工会担心线下代理店和营业员的销售额减少而反对是最大的绊脚石。 现代汽车去年曾考虑通过电视购物节目销售汽车，但因工会的反对而取消了计划。 但是，由于非面对面的文化正在扩散，很多人认为引入在线销售网只是时间问题。专家们强调，应准备通过工作轮换、培训等，在追求公司竞争力的同时，不损害雇佣稳定性的方案。大德大学汽车系教授李浩根(音)表示：“营业职员和经销商是比任何人都了解汽车的专家。通过整顿技术和沟通教育引导他们成为汽车通讯员的行业转换也是方法之一。”

한국어