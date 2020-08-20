杨洁篪将于21日访问韩国……将讨论习近平访韩问题. August. 20, 2020 07:38. by 黄亨俊记者、朴孝睦记者、韩基载记者 constant25@donga.com、tree624@donga.com、record@donga.com. 中国共产党中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪（照片）将从21日开始对釜山进行为期两天的访问，与韩国总统国家安保室长徐薰会面。有分析认为，在新冠疫情扩散的趋势下，两国高层官员仍保持面对面外交，韩中两国对中国国家主席习近平年内访韩抱有强烈的意志。 青瓦台发言人姜珉硕19日表示：“徐薰室长计划在22日上午与杨洁篪主任进行会谈，并通过午餐磋商就韩中合作应对新冠疫情、高层交流等双边关系、韩半岛及国际局势等相互关心的问题交换意见。”此次会谈是应徐薰的邀请举行的。这是中国共产党负责外交的政治局委员杨洁篪自2018年7月非公开访问釜山后时隔2年1个月再次访韩。这也是今年发生新冠疫情后，中国高级别官员首次访问韩国。 预计在此次会谈中，习主席的访韩问题将成为主要议题。另外，双方还将讨论预定于11月在韩国举行的韩中日领导人会议问题和根据新冠疫情缓和趋势而扩大韩中高层交流访韩的方案。 韩国政府内外有观测称，杨洁篪在美中两国极端矛盾的局面下突破新冠疫情访问韩国，将会发出“希望韩国不要参与美国牵制中国”的强烈信息。这反映了在美国要求韩国加入“反华战线”的情况下，中国无论如何都要阻止韩国加入的紧迫感，所以会向韩国提交多种“韩中首脑会谈账单”。美国继上月通过修改《韩美导弹指南》解除韩国运载火箭固体燃料的限制后，又以解除弹道导弹的射程限制为方向事实上开始了磋商。据悉，韩国政府认为，美国有通过韩国牵制中国的意图。 因此，预计杨洁篪一方面会鼓励韩国积极参与通过基础设施建设连接中国和周边国家的“一带一路”项目，另一方面会对萨德（THAAD，末段高空区域防御系统）的正式部署及扩大弹道导弹射程限制的可能性表示担忧。韩国国家安保战略研究院责任研究委员杨甲庸表示：“（杨洁篪）担心韩国会响应美国对中国进行包围”，“在说明中国的立场时，应该很好地阐明我们自己的原则性立场。” 有人提出，杨洁篪可能会提议“习主席访韩时参观三星半导体工厂怎么样？”有人担心，在美国积极限制将使用本国技术的半导体等产品出售给中国的情况下，如果中国向三星传达“继续合作”的信息，韩国将再次站在美中之间选择的十字路口。 执政党内部对韩国新冠疫情再次流行的担忧越来越大，因此有人预测习主席的访韩日程会不会再次被推迟。外交高级官员说：“两国就年内举行首脑会谈达成共识的大前提是‘新冠病毒防疫状况条件’，但新冠病毒状况很难预测。” 对于杨洁篪访问釜山而不是首尔一事，外交消息灵通人士表示，“中国似乎认为，如果不会见文在寅总统，相比首尔，中国总领事馆所在的釜山在心理上更便于与徐薰室长进行会谈”。这次会面也具有徐薰室长和对等方杨洁篪第一次见面的“见面礼”性质，所以他选择了釜山而不是备受瞩目的首尔。

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