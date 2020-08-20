拜登夫人：“失去儿子4天后去工作的拜登，也会提振诸位的家庭”. August. 20, 2020 07:39. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 18日举行的美国民主党全党大会第二天活动中，选举人进行了“点名”（roll call）的公开投票。按英文字母顺序，先召集美国的50个州及6个自治领、华盛顿特区的选举人投票，然后把确保过半数支持票的竞选人正式提名为总统候选人。在开始“点名”约34分钟后，前副总统拜登被正式选为民主党的总统候选人。 至此，拜登自1973年作为特拉华州联邦参议员进军华盛顿政治舞台后，时隔47年正式掌握了总统选举的入场券。这是经过三次挑战总统宝座后取得的成绩。拜登与夫人吉尔女士一同出现在画面中，满面笑容地说：“真心地非常、非常感谢大家。周四（20日）见。”拜登将在20日进行接受提名的演讲。民主党还采纳了包括恢复同盟关系及通过外交互助实现朝鲜无核化等内容的政治纲领。 ○ 突出拜登人性面貌的吉尔 吉尔作为当天活动的最后一位演讲者，呼吁大家支持丈夫。吉尔演讲的场所是美国特拉华州白兰地酒红色高中空荡荡的教室。这里是20世纪90年代她教学生英语的地方。她说：“这里没有新本子纸张或打蜡的走廊味道。学生们被困在四方的电脑屏幕上，教室一片黑暗。”她提到了因为新冠疫情而关闭学校的现实。 吉尔是在拜登担任六选参议院议员及副总统时期也一直维持着教师这一现职的职业女性。她向因新冠疫情而经历困难的父母和学生们、因经济萧条和健康恶化而饱受痛苦的美国人表示，“作为母亲和奶奶，我感到悲痛”，并充满感性地安慰他们，并强调拜登是克服危机的最佳人选。 当天，她介绍了拜登克服痛苦历史的过程，并将它与国政相联系。“曾经考虑如何重新恢复他那崩溃的家庭”，“可以用同样的方式恢复国家。凭着爱与勇气和信心，毫不动摇的信念、理解和热情，可以做到。”拜登在初次当选参议院议员一个月后的1972年12月因交通事故失去了夫人和年幼的女儿，2015年因为脑瘤失去了长子博·拜登。 吉尔回忆说，“博的葬礼后过了4天，乔（拜登）就刮了胡须，拿出正装穿好，然后为了工作而走向了没有儿子的世界”，“虽然不知道是怎么做到的，但他就是那样的人。”她接着说：“如果把国家交给乔，他会像对待我们家人一样对待你的家人”，“他将我们团结在一起，让我们一起前进。” ○ 比尔·克林顿：“白宫已成为风暴的中心” 在吉尔之前，前总统比尔·克林顿、前国务卿约翰·克里、众议员亚历山大·奥卡西奥科特斯、虽属于共和党但宣布支持拜登的前国务卿科林·鲍威尔等人，作为主要演讲者出席。克林顿批评称：“在这个时期本应成为‘指挥中心’的白宫椭圆形办公室，却成了充满混乱的‘暴风中心’”，“现在的白宫，责任绝对不会停止在那里（the buck never stops there）。”他引用前总统杜鲁门写在办公室办公桌上的“责无旁贷（The buck stops here）”，讽刺了特朗普总统不负责任的政策决定。 鲍威尔表示：“拜登从（任期）第一天起将恢复美国的领导力和道德权威”，“他不会依靠独裁者或暴君的奉承，而是会信任我们的外交官和情报共同体。”前代理检察总长萨利·叶茨指责称：“特朗普总统为了践踏法律统治、攻击政敌，将司法部当作了武器。”叶茨被特朗普总统以拒绝履行总统指示的移民措施为由撤换。

한국어