迪马利亚左脚施展“魔法”...大巴黎完胜莱比锡队史首次晋级欧冠决赛. August. 20, 2020 07:39. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 法甲联赛第一强队巴黎圣日耳曼队(PSG，以下大巴黎)向征服欧洲又迈出了一步。 大巴黎于19日在葡萄牙里斯本举行的2019~2020赛季欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)半决赛中，以3比0战胜了莱比锡红牛队(德国)，晋级最终的决赛。大巴黎俱乐部创立于1970年，这是球队历史上首次进入欧洲俱乐部对抗赛最高水平的欧冠联赛决赛。据英国广播公司(BBC)报道，大巴黎在110场比赛之后首次进入UCL决赛，创下了历史最高纪录。 2011年，大巴黎被卡塔尔投资厅收购，此后球队以“石油资金”为先导，在引进球员方面投入了巨额资金。引进创下历届足球运动员最高转会费记录(2.2亿欧元•约3101亿韩元)的巴西球星内马尔(28岁)、法国新星基利安•姆巴佩(22岁)等花费了超过1万亿韩元的大巴黎，在最近8个赛季中7次登上联赛第一宝座，此次球队有望登鼎欧洲之巅。大巴黎目前已经获得法甲联赛、法国杯(FA杯)、法联杯冠军，如果能够顺利拿到欧冠联赛冠军，将以4冠王完美结束本赛季。 带领大巴黎进入决赛的最大功臣是2015年以6400万欧元(约889亿韩元)的转会费加入球队的边锋安赫尔迪马里亚(32岁•阿根廷)。上半场第13分钟，他开出左脚任意球帮助队友马尔基尼奥斯先拔头筹，之后他在上半场第42分钟接到内马尔的传球，用左脚射门，攻入了本队的第2粒入球。他在下半场第13分钟再次助攻队友胡安•贝尔纳特彻底锁定胜局，本场贡献了1粒进球和2次助攻。 在迪马利亚进球的17场欧冠联赛比赛(15胜2平)中，球队没有输过任何一场，保持着意义深远的记录。赛后他表示，“像今晚一样，在决赛中也要实现梦想，书写历史。”大巴黎将于24日与里昂队(法国)和拜仁慕尼黑队(德国)的半决赛胜者争夺冠军。 另外，内马尔在比赛结束后做出了违反新型冠状病毒感染症(COVID-19)预防守则的行为，引起了人们的非议。内马尔没有遵守欧洲足球联盟(UEFA)的规定，在赛后与莱比锡球员交换球衣。英国《太阳报》报道说：“如果内马尔因更换球衣受到处罚而陷入自我隔离状态，则有可能无缘决赛。”但是，美国《福克斯体育》表示，“并没有书面规定禁止球员交换球衣。这是内马尔避免惩戒的要素。”比赛结束后，欧足联没有特别提及对内马尔的处置。但是，不管是否会遭受处罚，内马尔都难免会受到做出轻率举动的批评。

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