“在宇宙飞船内担心贷款利息的韩国型科幻电影”. August. 19, 2020 07:45. by 金哉希 jetti@donga.com. 在一片漆黑、寂静的广阔空间里，身穿宇航服的宇航员们登场的好莱坞科幻(SF)电影对韩国观众来说也非常熟悉。《Gravity地心引力》《Interstellar星际穿越》《火星救援Martian》…但是还没有一部描写宇宙的韩国型科幻电影。 下月23日上映的赵成熙导演的《胜利号》是韩国型宇宙科幻电影，被认为是今年最受期待的作品。2092年，宇宙垃圾清理船“胜利号”的船员们发现了被认为是大规模杀伤性武器的人类型机器人“多萝西”，并制定了巨额出售该机器人的计划。18日，赵导演和飞行员泰浩的扮演者宋仲基、“张船长”金泰梨、驾驶员“老虎朴”陈善奎、机器人“丑八怪”柳海真等人出席了线上制作发布会。 胜利号是赵导演在10年前和朋友的对话中联想到的素材。10年来，连角色要穿的一件T恤都要细细琢磨，并创作出了剧本。 “10年前，朋友说太空垃圾的移动速度非常快，还会出事故。‘太空垃圾回收工人’就是《胜利号》的开始。我一边想象着在世界任何地方都能生存的韩国人成为宇宙劳动者会怎样，一边写了剧本。”(赵成熙) 据说，宋仲基在首次与赵导演合作的《狼少年》(2012年)拍摄当时听到了有关《胜利号》的“提示”。 “当时导演对我说正在创作‘宇宙动作片’。对韩国首次制造宇宙科幻的挑战精神非常感兴趣。我很好奇漫画色彩强烈的导演和宇宙科幻相遇会怎么样。”(宋仲基) 正如宋仲基所说，电影中角色的形象就像从漫画中走出来一样。大背头发型、戴着波音墨镜的金泰梨、梳着一头小辫的陈善奎、穿着褪色夹克的宋仲基完全摆脱了固定化的宇航员形象。 “导演画了老虎朴的形象，给我看，我很喜欢雷鬼发型。如果不适合，我甚至产生利削发的念头，在美容院弄了15个小时的头发。”(陈善奎) “张船长穿的微笑卡通T恤，波音太阳镜……导演做了10多年准备，脑中一直有着切实的角色形象。”(金泰梨) 《胜利号》与好莱坞太空科幻电影最大的区别是“妙趣横生”(金泰梨)、“韩国特色”(宋仲基)。 “《胜利号》的登场人物和现在的我们没什么两样。担心贷款利息，吃大酱汤和米饭。不是穿着华丽的超能力套装的好莱坞英雄，而是韩国的平民们乘坐宇宙飞船飞来飞去，这难道不是《胜利号》最大的魅力吗？”(赵成熙)

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