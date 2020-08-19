美国防部报告：“朝鲜拥有最多60枚核武器和排名世界第三的化学武器”. August. 19, 2020 07:45. by 李允泰记者、申圭镇记者 oldsport@donga.com,newjin@donga.com. 美国国防部分析说，朝鲜最多拥有60枚核武器和居世界第三位的化学武器。有分析人士认为，如果朝鲜拥有的1公斤炭疽菌落到首尔，可能会导致5万人死亡。 据“美国之音”等媒体18日报道，美国国防部下属的陆军部当地时间7月24日制定的报告《朝鲜战术》中表示，朝鲜拥有20至60枚核武器，每年可以追加生产6枚核武器。报告还提及了部分报道称，朝鲜有可能在今年内最多将核武器增加到100枚。 报告指出，朝鲜警惕2003年利比亚独裁者卡扎菲宣布放弃核武器后2011年被驱逐的事例，因此不会放弃核武器。虽然朝鲜国务委员会委员长金正恩2018年连续会见韩美首脑，承诺“完全无核化”，但美国防部认为其实行意志不明确。 韩国军方内外也认为，朝鲜为获得实际核拥有国的承认，将加快制造100枚核武器。军方相关人士表示：“考虑到朝鲜全境的铀浓缩设施等，从算术上来说，制造100枚核武器只是时间问题。” 另外，美国陆军部的这一报告认为，朝鲜拥有2500至5000吨沙林毒气和VX等约20种生化武器。据悉，这是继美国、俄罗斯之后的第三高水平。报告警告称，“朝鲜可能针对韩美日三国发射搭载炭疽菌或天花的导弹”，“朝鲜仅使用1公斤炭疽菌，就有5万名首尔市民丧生”。 报告还分析说，隶属于朝鲜侦察总局下属网络战指导局“121局”的黑客规模达到6000多人，主要在白俄罗斯、中国、印度等海外活动。他们表示，社会混乱主要由“拉扎鲁斯”、收集敌人情报的“安达里尔”、执行金融和网络犯罪的“布鲁诺绳”、扰乱敌方雷达的“电子战干扰团”等4个部队组成。 其中，美国认为，电子战干扰团是朝鲜国内唯一的电波干扰部队，本部设在平壤，在开城等地部署了电子团大队。报告评价称，该部队“有可能扰乱美军和同盟国军队的位置信息、武器诱导体系等”。 实际上，朝鲜从2016年3月底开始在军事分界线南侧进行了为期6天的卫星定位系统干扰攻击。因此，包括韩国在内的14个国家的1007架飞机在接收全球定位系统信号时出现了障碍，280多艘渔船也中断了作业。美国兰德研究所资深研究员布鲁斯·贝内特向“自由亚洲”电台表示：“虽然有人主张韩国以优越的军事能力可以立即反击朝鲜的攻击，但那是在假设韩国的军事雷达正常运转的情况下实现的”，“韩国雷达可能成为朝鲜（电子战）的攻击对象。”

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