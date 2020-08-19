美国民主党举行反特朗普出征仪式，正式拉开美国大选战争序幕. August. 19, 2020 07:45. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. “唐纳德·特朗普总统是不合适美国的错误总统。”美国前总统奥巴马的夫人米歇尔·奥巴马当地时间17日在美国民主党全国代表大会上直言不讳地说：“4年来，这个国家发生了巨大的变化”，“我们在白宫看到的是混乱和分裂，缺乏完全的共识。”她同时呼吁，“就像关系到你人生的问题一样，请投票给拜登。” 随着选举前副总统拜登为为11月大选候选人的民主党全党大会当天开幕，美国进入了正式的大选局面。曾是拜登的竞争者、参议员伯尼·桑德斯也在当天的演讲中呼吁支持拜登。他说：“在民主和经济未来面临危机的情况下，选举失败的代价太大了，无法想象。”民主党全国委员会将在截至20日的四天内召开全党大会，提名总统候选人和批准成为政策承诺基本的新政纲。18日前总统比尔·克林顿、19日前总统奥巴马和前国务卿希拉里·克林顿等将发表演讲，20日拜登将发表候选人演讲。因为新冠疫情，活动大部分都在网上进行。 共和党全党大会将从24日开始，为期4天。特朗普总统将在白宫发表接受候选人邀请的演讲。

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