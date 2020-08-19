同时首发！柳贤振达成赛季第二胜，金广铉好投为球队获胜奠定基础. August. 19, 2020 07:46. by 金培中 wanted@donga.com. 2007年4月16日，光州第一高中前后辈关系的坦帕湾魔鬼鱼队所属的徐在应(43岁)和效力科罗拉多洛矶队的金炳贤(41岁)在美国职业棒球大联盟(MLB)双双首发出场。在当时与明尼苏达双城队的比赛中，徐在应7局内失4分，未能取得胜利，而金炳贤在与亚利桑那响尾蛇队的比赛中在3局内失5分，成为战败投手。 自那之后13年零4个多月后的18日。效力于MLB队的两名韩国投手柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟队)和金光贤(32岁•圣路易斯红雀队)同一天同时首发出场。结尾是个大团圆。 柳贤振在当天与巴尔的摩金莺队的客场比赛中，在6局内被击出4个安打，取得3个脱三振、失1分的数据，受获了赛季第2胜(多伦多队7-2胜)。在柳贤振上场之前，在与芝加哥小熊队的背靠背赛第一场比赛中，赛季首次先发出场的金广铉在3又3分之2局内被击出3个安打，取得3个四坏球上垒、1个脱三振、失1分的数据，为本队的胜利(3比1胜)奠定了基础。柳贤振笑着说，“在登上投球土墩之前，在更衣室观看(金广铉的)比赛情况，为他加油助威。两人能在同一天首发出场，感觉很好。”○ 柳贤振成为地滚球大亨 柳贤振的对手巴尔的摩队的击球员阵容直到前一天为止，在整个MLB的击球率排名中位居第3位(0.265)。OPS(出垒率+长打率)也以0.798位居全体第3位。金莺公园球场是MLB中数一数二的击球手亲和球场。右侧外野后侧被建筑物挡住，因此给投手带来萎缩感，给击球手带来安全感。 但是对于已经进入正常轨道的柳贤振来说，巴尔的摩队的击球员阵容不是对手。柳贤振到第6局为止，只让对方打出了4个安打。长打失分是在第4局下半局出现的2垒打。柳贤振在用安打让跑垒员出局后，诱导对方打出双杀打，从而轻松摆脱了危机。 柳贤振在第一局就以3个地滚球简单结束本局比赛，到第6局为止的18个出局中，以11个地滚球制造出了13个(2个双杀出局打)出局。面对以往对阵左手投手时击球率高达4成多的巴尔的摩队1号击球手汉塞尔•阿尔贝托，包括三振在内，柳贤振以3个有效击球、无安打的成绩完胜对手，成为当天比赛的一大亮点。快球最高时速达到148公里的柳贤振将平均责任失分从4.05大幅降至3.46。投球数只有86个。多伦多俱乐部官方推特表示，“柳贤振在8月3场比赛的17局中取得了18个脱三振、平均责任失分1.06分的成绩”，迎接炎热的夏天。 巴尔的摩队主教练布兰登•海德表示，“多伦多队不是无缘无故地与柳贤振签订了巨额合同。因为他是一位懂得利用自己身体优势去赢得胜利的投手，而且他在面对右手击球手时也很强。”○ 在紧张气氛中完成任务的金广铉 自上月25日替补登场后，时隔24天再次首发出场的金广铉显得非常紧张。在第1局下半局，他戴着在春季集训时使用的帽子登上了投手踏板，结束投球后走向球员休息区时，他扔下使用的防滑粉袋 ，再次回到了投手踏板。 但是投球内容却很老练。在第1局下半局面临1人出局满垒危机的金广铉以三振处理了5号击球手伊恩•赫普，之后用游击手地滚球处理了后续击球手大卫•博特，摆脱了危机。在第2局下半局，他干净利落地取得了三名击球手连续出局的成绩。 可惜的是本垒打。在以1比0领先的第4局下半局，他被对方击球手赫普击出了越过左侧围墙的扳平本垒打。之后诱导对方打出两个一般击球的金广铉在剩下1个出局数后，走下了投手踏板。投球数是57个。当地媒体《圣路易斯邮报》解释道，“金广铉在MLB首次先发比赛中，在定下60个投球数的目标后出场，并完成了投球数。”在与国家联盟中部赛区最强球队小熊队的比赛中，成功首发出场的金广铉的平均责任失分也从赛前的9.00大幅降至3.86。

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