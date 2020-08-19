嘉年华历经6年以崭新面貌重新回归…提前签约3.2万多辆. August. 19, 2020 07:46. by 鄭智煐 jjy2011@donga.com. 国产代表小型货车起亚汽车嘉年华(carnival)时隔6年再次回归。 起亚汽车18日举行“第4代嘉年华”线上产品发布会，正式开始销售。在当天举行的线上推介会上，嘉年华的总设计师、起亚汽车专务卡里姆•哈比布(音)强调称，“起了‘看一眼就觉得很有魅力的车’这一标语。在保留实用性和功能性的基础上，增加了充满力量的设计。” 为了展现整体强烈而又干练的形象，将“雄壮的丰满感”定为设计概念。汽车前部配置了将节拍和节奏视觉化的日行灯和散热格栅。侧面则以能让人感觉到速度感的线条和独特的立体图案设计展现了整体性。 像“家用车”一样的细节也引人注目。如果拥有智能钥匙站在门前，车门就会自动打开，从后备箱中取出行李后，如果远离车门，后备箱就会自动关闭。如果周围来车的话，车门就会紧闭不打开，这样就不会出现孩子着急开门出去，与其他车辆发生冲撞的事故。 即使受到新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情的影响，第4代嘉年华在上个月28日开始的事前合同一天内就签订了2.3006万辆，截止到本月14日共签订了3.2万多辆。这一数值高于去年嘉年华总销量(6.3706万辆)的一半。有分析认为，这主要得益于所谓的在车内住宿的“车中露营”热潮中，空间利用度大的家用车的高人气。 汽油版最高功率为294马力、最大扭矩为36.2kgf•m；柴油版最高功率为202马力、最大扭矩为45.0kgf•m。9座/11座汽油版价格方面：△尊爵款3160万韩元 △贵族款3590万韩元 △定制款3985万韩元。柴油版定价在此基础上分别追加120万韩元。

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