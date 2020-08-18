担心医疗崩溃叠加酷暑来袭，韩国发布第二次大流行警报. August. 18, 2020 07:26. . 随着以首都圈的教会为中心的集体感染扩散，新增新冠确诊患者197名，连续四天保持三位数。据统计，截至昨天，首尔爱心第一教会共有317名患者，超过了国内集体感染病例中第二多的首尔梨泰院俱乐部（210名）。韩国国内最大的教会汝矣岛纯福音教会也发现了患者。为了避免首都圈暴增趋势扩散到全国，教会和教徒们应当协助防疫当局的流行病学调查。 此次首都圈感染事态是今年2、3月大邱庆北第一次大流行后迎来的第二次危机，但在扩散速度快、感染情况和应对能力方面更为危险。在大邱庆北地区，主要由叫做“新天地教会”的单一集体感染，因此易于进行流行病学调查，而且患者也多为年轻人，所以致命率较低。但此次在教会、办公室、咖啡专卖店等各种生活空间同时发生集体感染，而且每10名患者中就有4名是50岁以上的高龄层。首都圈的339张重症患者治疗病床中，有一半以上已经装满，但梅雨季节结束后已经预报了酷暑天气，因此如果出现温热患者，很有可能引发“病床大乱”。 在大邱和庆北地区，由于不具备根据患者的重症度有效分配医疗资源的系统，所以一半以上的重患者被轻症患者排挤，未能进入重症患者室。之后，虽然已经预告了第二次大流行，但第二次大流行刚一到来，就出现了病房不足的说法，政府的安逸应对只能令人郁闷。 期待医疗团队的献身也不容易。由于新冠疫情长期化，10名医生中有3人缺阵。顺利度过第一次大流行的政府虽然增加了保健福祉部的次官职位，将疾病管理本部升格为厅，但是却忽视了一线保健所人力不足问题和应对新冠疫情导致的医院经营困难。再加上，在没有与医疗界进行协商的情况下，突然发表医大扩招的政策，因此医生们纷纷出面进行集体抗议。 即使为时嫌晚，也应尽快补充一线防疫人力，并重新整顿系统，以有效动员病床和医疗人力。应该将轻症患者送往生活治疗中心，最大限度地确保重症患者专用治疗病床，防止出现没有见到医生脸就死亡的情况。为了防止像庆北庆山高中生一样被新冠患者挤压而无法得到正常治疗的事态再次发生，应该区分并运营急诊室诊疗区域。 在这种情况下，大学医院的专业医生们反对政府有关医大扩招和韩医药剂适用医疗保险的政策，将从21日开始进行无限期罢工。大韩医生协会也预告了从26日开始为期3天的第二次总罢工。政府应该承认单方面医疗政策执行过程的问题，对收集医疗界意见表现出诚意。医疗界也面临第二次大流行危机，希望他们克制集体行动，坚守医疗现场。

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