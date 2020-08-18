对于弱小国家，不存在正义. August. 18, 2020 07:27. . 1939年，德国军队以装甲部队为先导，对波兰进行了突袭。由于当时的活跃，德军的战术被命名为闪电战。六天后，苏联军队从东方入侵。 德国和苏联瓜分了波兰。波兰期待得到英国和法国的援助，但两国只是隔岸观火。德国获得了自信，对波兰的进攻实际上成了宣告第二次世界大战开始的事件。 1941年德国入侵苏联，波兰完全成为德国的领土。二战期间失去国家的波兰军队被征兵到盟军和德军两方面。在西方国家活跃的自由波兰军在战场上大显神威。 在诺曼底战役的决定版帕勒斯峡谷战役、被认为是最残酷血战的意大利蒙特卡西诺战役、阿恩赫姆战役中，波兰军队发挥了英雄般的作用。战后他们得到的补偿是背叛。波兰虽然形式上独立了，但却成了苏联的卫星国。曾在盟军方面活跃的勇士们被红军强行引渡，被杀害或被关押或自杀。弱小的国家没有正义。这就是国际关系的真实。 苏联的解体使波兰获得了真正的独立。目前波兰是北约成员国。但是波兰现在仍然处于混乱之中。因为，虽然具备了坚韧的民族精神、优秀的国土、产业能力，但过去的痛苦留下的伤口并没有愈合。 今年是光复75周年。韩国也经历了不亚于波兰的痛苦和国际关系中的激浪。与波兰不同的是，韩国实现了快速发展和社会稳定。波兰也羡慕我们。与他们不同的是，我们自己贬低我们的过去，虽然主张时间不能逆转，但把仅仅是过去的一方面称作全部，并为了揭露这些而呐喊。也就是说，以歪曲的历史观，国际关系也以浪漫、感性的方式接近。 在光复75周年之际，我们应该真正领悟的教训是什么呢？

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