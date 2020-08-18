美国IBM新一代“大脑”将由三星电子代工生产. August. 18, 2020 07:26. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子将委托美国IBM生产下一代服务器用中央处理器(CPU)。17日(当地时间)，IBM公开了下一代服务器用CPU“Power10”，并表示，“三星电子计划通过最尖端的极紫外光刻(EUV)基础的7纳米(1纳米等于10亿分之1米)制造工艺进行生产。”有评价认为，三星电子力压全球代工市场占有率排名第一的中国台湾TSMC，确保美国IBM的服务器用CPU代工生产，再次证明了系统半导体事业竞争力。 半导体业界相关人士表示：“三星电子与IBM在代工技术研究领域进行了10年以上的全面合作关系。此次发表对两家公司的合作扩大到代工生产领域具有重大意义。” 据悉，三星电子副会长李在镕对拿到IBM下一代服务器用CPU订单起到了很大的作用。李副会长参加了2016年在美国爱达荷州疗养地太阳谷举行的“Allen&Company媒体会议(太阳谷会议)”，会见了当时IBM的首席执行官(CEO)吉尼•罗梅蒂，讨论了云计算及人工智能(AI)等未来技术领域的合作。太阳谷会议是美国信息技术(IT)及金融业界巨头的非正式社交聚会。 IBM计划明年下半年(7~12月)推出使用Power10 CPU的服务器。据悉，IBM的半导体设计技术与三星电子的EUV 7纳米工艺技术相结合制成的该产品的性能与现有产品(Power9)相比，最大提高了2倍。“Power10”是IBM产品群中最早使用EUV 7纳米工程的产品。在服务器用CPU市场上，IBM与英特尔、AMD等相比虽然是后起之秀，但是利用Power10等新产品，正在试图扩大市场占有率。 三星电子计划到2030年成为全球系统半导体市场的老大，并提出了“半导体展望2030”的目标，正在不断积累微细工艺技术力量。此前，李副会长于今年2月曾造访京畿华城工业园EUV专用半导体生产线，并强调表示，“为了实现小半导体也能为人类社会做出贡献的梦想，不要停止挑战的脚步。” 三星电子继去年4月开始生产使用EUV工艺的7纳米产品，最近又开始批量生产5纳米产品。另外，最近三星电子在业界首次成功生产出了在EUV 7纳米系统半导体上使用三维层压组件技术的测试芯片。

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