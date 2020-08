“黑粉色”的优兔订户数升至全球第四位. August. 18, 2020 07:26. by 金哉希 jetti@donga.com. 演唱组合“黑粉色”成为了优兔(YouTube)订户全球第四多的歌手。YG娱乐公司17日表示,黑粉色官方优兔频道的订阅人数在16日上午9点突破了4400万名,超过了Emminum(4390万名),在世界歌手中上升至第四位。在女歌手中高居世界第一。贾斯汀·比伯(5600万人)、DJ·马西梅洛(4770万人)、艾德·锡伦(4520万人)分别排名第一至第三位。防弹少年团的优兔频道订户数是3420万名。 黑粉色的优兔订户在6月26日公开新曲《How You Like That》后,平均每天增加了10万名。YG娱乐公司表示:“优兔的订阅者是显示海外人气和认知度的指标”,“证明了黑粉色在世界范围内粉丝基础很广。”

