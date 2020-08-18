“下一个李世乭”惊喜登场，在韩中围棋界引起轰动. August. 18, 2020 07:27. by 徐廷輔 suhchoi@donga.com. 最近的韩国国内围棋界，正在为李世乭级新锐棋手的惊喜登场而兴奋不已。主人公是年仅17岁的文敏钟2段。 本月初，他在“第7届Globis杯世界围棋U20锦标赛”上获得了冠军。Globis杯以20周岁以下棋手为对象，但参赛棋手们的实力都是世界顶级的。文二段战胜的李维清(决赛)、廖元赫(半决赛)、谢科(四分之一决赛)八段分别是中国排名第13位、第22位和第16位的精锐棋手。在中国围棋界，一直被认为是国内排名第一的申真谞九段(20岁)的强有力竞争对手的本国棋手们接连败给韩国排名第150位的无名棋手后，出现了惊讶的反应。 文二段赛后表示：“我认为只要自己能发挥出平时的实力，就完全可以战胜对手。大赛前看了他们的棋谱，冷静地进行备战，非常奏效。” 围棋界对文二段的评价是，虽然排名较低，但属于“藏在深土中的珍珠”。2017年通过英才入团大会入团的他在去年第7届河灿锡国手杯英才围棋大赛上首次夺冠而名声大噪。他在韩国棋院的青少年国家代表队联赛(8人)中最近占据了第1位，下赛季将升格为国家代表队。今年他的战绩是23胜10负，特别是本月的战绩为8胜1负，正在乘胜前进。金承俊九段表示：“通过人工智能研究文二段的围棋就会发现，他的棋子基本上每次都能落在人工智能推荐的蓝圈，所以很多时候会让人吓一跳。像文二段一样隐藏着的年轻珍珠很多，如何挖掘出这些珍珠是韩国围棋界的重要课题。” 在Globis杯夺冠之后，中国棋手们在Hangame、Tygem等网络围棋网站上申请对弈的人数正在剧增。 文二段在10局中8局获胜，证明Globis杯夺冠并非偶然。 文二段与李世乭九段的下棋风格相似。以正确的读数和强大的战斗力KO对手或实现大逆转的情况很多。而文二段最喜欢的棋手正是李九段。 “看到李世乭大师下围棋，就觉得和我的胜负配合很相似。特别是给人以压倒坐在自己面前的对手的感觉。我也想成为给人这种感觉的棋手。” 被问到与国内排名第一、第二位的申真谞和朴廷桓(27岁)九段相比，自己处于何种水平时，他回答说：“自己还有很大的不足。现在比起超越两位前辈，我更想尝试一下能够尝试到的地方。”他说，“我的目标是今年年内进军世界大赛决赛圈，以后当然想拿世界大赛的冠军。最重要的是成为能在围棋迷脑海中留下清晰印象的棋手，这是我的梦想。”

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