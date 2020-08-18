“不行动的良心是邪恶的一方”，相关语音资料首次对外公开. August. 18, 2020 07:27. by 池民九记者 warum@donga.com. “不行动的良心归根结底是站在邪恶一边的。” 1975年4月19日，在首尔中区詹森纪念馆讲台。 当时51岁的政治人金大中在咸锡宪先生发行的月刊杂志《种子的声音》创刊5周年时局演讲会上，在凶狠的维新政权的监视下依旧勇敢地发出了这样的呼吁。1973年8月，金前总统在日本东京被绑架，经历撕票危机后，首次在韩国举行的演讲中，道出了后来成为象征自己的文句“行动的良心”。 17日，延世大学金大中图书馆在迎来金大中前总统逝世11周年(18日)之际，首次公开了185分钟演说中有关“行动的良心”的2分零5秒时长的语音资料。这是在维新政权统治下，金大中首次也是最后一次面向市民进行公开演讲。金大中前总统表示，“旁观是最大的耻辱，卑躬屈膝是最大的罪恶。如果大家一起作为国民做出某种行动，我们将在不久的将来保证我们的民主主义是能够恢复的。” 在当时演讲中引起轩然大波的“行动的良心”是金大中前总统于当年3月8日在本报头版刊登的题为“号召各位国民-支持东亚”的赞助广告中首次使用的。从1974年开始，当时的政权不断对《东亚日报》进行广告镇压，在这种情况下，金大中前总统表示“不行动的良心是邪恶的一方”，呼吁市民支持和支援《东亚日报》。 金大中前总统在去世两个月前的2009年6月11日的“6•15南北共同宣言9周年纪念仪式”上再次提到了“行动的良心”。金大中前总统强调表示，“要想建设一个正义的国家，应具备行动的良心。不行动的良心是邪恶的一方。” 17日，金大中图书馆公开了语音资料，并解释说，“‘行动的良心’浓缩地传达出了对独裁的抵抗不能只靠内心进行，而应该演变为实际行动的主张。”

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