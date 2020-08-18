传闻“健康异常”的安倍时隔两个月再次接受体检. August. 18, 2020 07:27. by 东京=常驻记者 金范锡 bsism@donga.com. 最近传出健康出现异常传闻的日本首相安倍晋三最终前往医院接受了检查。首相官邸虽然表示是“常规体检”，但随着安倍晋三过去曾因病辞去首相职务的事情再次被提及，人们对他的健康越来越关注。 安倍首相17日上午10点半左右访问了东京新宿的庆应大学医院。安倍晋三15日出席日本战败75周年全国战亡者追悼仪式后，利用3天（16∼18日）的休息时间前往医院。首相官邸的一名秘书称：“这是为了确认健康状况，利用休假当天接受检查。” 但据悉，此次检查并非通常日程。安倍首相每6个月在该医院定期接受一次健康检查，但最近是在6月13日进行了定期检查。日本一名消息人士表示：“接受定期体检后，时隔2个月为接受进一步检查而访问医院实属罕见。”另一名消息人士说：“（安倍首相）为16日下午访问医院提前进行了准备，根据情况还考虑了住院问题。” 安倍通常在“盂兰盆”（相当于韩国中秋的日本节日）长假期间访问山梨县别墅度假，但今年因新冠疫情而推迟访问别墅，改为在私宅休息。《读卖新闻》16日报道说，安倍晋三的亲信、副总理兼财务大臣麻生太郎访问首相私宅，建议安倍休息。 最近，安倍的健康异常说随着新冠疫情应对不力、支持率下降等，开始传开。特别是照片专门周刊《Flash》报道称，“有情报显示安倍首相7月6日在官邸办公室内吐血”，一石激起千层浪。《每日新闻》转述官邸干部的发言称：“首相的精神很健康，但身体却处于疲惫状态。”TBS电视台还测定安倍走路的速度变慢，提出了“健康异常说”。 安倍晋三在第一次执政时期的2007年9月因痼疾溃疡性大肠炎恶化，就任一年后就辞职，因此对健康问题尤为敏感。据悉，安倍晋三当时因压力过大，每天要上数十次厕所。当时他在庆应大学医院住院12天后辞职。 部分人担心，是不是因为健康问题，对任期（明年9月）的完成也有影响。安倍晋三的亲信之一、自民党税制调查会长甘利明16日也在某节目中担心地说：“就算几天都好，应该强制性休息。”安倍的另一名亲信、自民党代理干事长稻田朋美17日表示：“安倍首相患有疾病。应该好好检查。”

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