像指南针的针一样. August. 17, 2020 07:42. . “指南针会从你站着的地方指向北方。但是不会告诉你在那条路上要遇到的沼泽、沙漠和峡谷。如果不注意障碍物，在奔向目的地途中掉进沼泽里，就算知道正确的方向，又有什么用呢？”——电影《林肯》 常把人生比作路。就像某流行歌曲的歌词一样，走的都是“花间小径”就好了，但人生道路上确实存在沼泽、沙漠、峡谷等。 在美国第16届总统林肯的人生中，也存在着很多沼泽和沙漠。经历了两次事业失败和七次落选，幼年时期失去了母亲，青年时期失去了姐姐和未婚妻，中年还失去了第二个和第三个儿子。在政治生涯中，也一直被精英们忽视和嘲弄。也许正因如此，林肯经常患上严重的忧郁症。 如此充满考验的林肯的人生中，最大的考验和挑战就是南北战争的终结和奴隶制的废除。这也是决定分裂国家命运的问题。在这一重大使命面前，激进改革派领导人史蒂文斯议员要求正在苦恼的林肯采取强硬措施。他指出，对于不知道对错的国民来说，提出理想和目标并强行推进才是领导人应有的作用…… 上面的台词就是林肯对他的回答。林肯在理解“信念”的价值的同时，也警惕盲目追求。他相信，为了把信念变成能够实现的“现实”，首先必须有一个理解和说服的过程。也许正因如此，在电影中，他始终没有停止过自我警戒。直到完成结束战争和废除奴隶制任务的瞬间。 我们也不亚于19世纪的美国，生活在分裂的社会。越是这样的时候，越要确认自己的指南针。要时刻警惕是不是盲目地主张自己的信念，有没有可能是我错了。就像不断摇晃着寻找方向的指南针的针一样。

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