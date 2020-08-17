温德姆锦标赛金时沅收获一杆入洞，三轮过后保持单独领先. August. 17, 2020 07:42. by 姜泓求 windup@donga.com. 从发球台到洞杯共161码距离的3号洞(标准杆3杆)。金时沅(25岁•CJ大韩通运)拿出8号铁杆，自信地开球。落在旗杆前的球直接滚进了球洞。金时沅一脸茫然，直到看到周围人的反应，才露出了笑容。这是他生涯第三次成功打出一杆进洞，并占据领先位置的瞬间。 金时沅凭借梦幻般的一杆入洞，瞄准了美国职业高尔夫(PGA)巡回赛的第三个冠军。16日，在美国北卡罗来纳州格林斯伯勒塞奇菲尔德高尔夫俱乐部(标准杆70杆)举行的温德姆锦标赛第3轮比赛上，他登上了单独领先的位置。金时沅本轮射下一杆进洞，并抓下7个小鸟球，吞下1个柏忌，减少8杆，中间合计为低于标准杆18杆的共192杆。领先排在并列第2位的罗布•奥本汗姆(40岁•美国)、道克•瑞德曼(23岁•美国)两杆。 在12号洞(3杆)他也上演了接近一杆入洞的场面。在距离球洞197码远的地方打出的第一杆球擦着球洞偏出，距离洞口仅剩下14英寸(35.56厘米)。金时沅在4、5号洞连续抓下小鸟球，在15~17号洞又连续射落3支小鸟球，发挥出了绝佳的比赛感觉。当天他的开球飞行距离为304码，上球道率85.71%，上果岭率83.33%。 如果金时沅在最后一轮第4轮比赛中继续保持第一的位置，将获得115.2万美元(约14亿韩元)的冠军奖金和美巡赛第3冠。金时沅上一次夺冠是2017年5月的球员锦标赛。尤其是温德姆锦标赛，对金时沅而言，是一项记忆深刻的大赛。2016年8月他在该球场举行的比赛上获得了巡回赛首场胜利，去年也获得了第5名，展现出了强大的面貌。金时沅信誓旦旦地表示，“最近几周击球感觉很好，所以很有自信。夺冠的机会来了，一定会取得好成绩。”

한국어