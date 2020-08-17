“史上最卖座”，盖乐世Note 20首日开通25.8万部. August. 17, 2020 07:42. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星电子下半年的战略智能手机“盖乐世Note 20”首日开通量创历史新高。由于是在新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情中创下的记录，因此本月21日正式上市后能否继续保持热销势头，备受关注。 三星电子16日表示，以预约顾客为对象开通的14日一天内开通了25.8万多部盖乐世Note 20。这一规模比去年上市的前一代产品盖乐世Note 10多出约10%。这一数据还超越了此前第一天开通25万部的盖乐世S8于2017年创下的最高纪录。 盖乐世Note 20在新冠疫情余波中表现出了高于期待的事前预约销售量。本月7日至13日，盖乐世Note 20的预销量仅为去年盖乐世Note 10的90%。 当时，随着5G移动通信首次被使用，移动通信公司之间的吸引新用户竞争加剧，期待扩大补贴的消费者们开始提前预约。三星电子方面解释说，与之前推出的盖乐世NOTE 9相比，预销售量增加了1.6倍左右。 有评价认为，在高价旗舰智能手机需求减少，再加上新冠疫情这一不利因素的情况下，三星电子以用户便利性为重点的战略奏效了。在此次新产品中，“S-Pen”的反应速度比前作快了80%以上。另外，在“三星Note”中制作的文件被登记在同一三星账户的所有设备上，内容自动储存并同步化等，将Note系列的优点最大化。 有分析认为，在新产品正式上市之前，运营可以在线下提前体验的“盖乐世工作室”也刺激了购买需求。新推出的无线耳机“Galaxy Buds Live”作为事前预约赠品也是其受欢迎的原因。 实际上，盖乐世S20在三星网站、Coupang、11号街等自给制频道开始预售后，就立即销售一空，人气很高。在此次预售中，自给制商品的销售比重从原来的10%左右增加到15%左右。各通信公司为了防止新冠疫情的扩散，在智能手机开通上引进“得来速”服务，这对销售也产生了积极影响。

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