韩国一天内确诊279人，处于“大流行风暴前夜”. August. 17, 2020 07:42. by 李美智记者、朴孝睦记者 image@donga.com,tree624@donga.com. 韩国新冠疫情呈现出大流行趋势，正在以可怕的速度蔓延。截至16日零时，包括周末在内，三天内新增确诊患者548人。甚至出现了流行病学调查速度跟不上患者增加的情况。韩国政府将这一现象定义为“大规模再流行的初期阶段”。从16日起开始启动为期两周的保持社会距离第二阶段，如果情况恶化，预计将进入第三阶段。阶段性保持距离中，迄今没有实行过第三阶段。 13日（截至0点）一日新增56名确诊患者，14日、15日、16日分别为103名、166名、279名。这是自3月8日（367名）以后161天以来的最高值。一天发生最多的是2月29日的909名。新增确诊病例集中出现在首都圈。三天来，548名确诊患者中84.3%（462名）发生在首尔、京畿和仁川。 问题是扩散趋势丝毫没有减弱的迹象。其中最大的原因是来自首都圈教会的集体感染。仅截至16日白天，全光勋牧师带领的首尔城北区爱心第一教会就确诊了249人。在集体感染事例中，继大邱新天地耶稣教（5214名）和首尔龙山区梨泰院俱乐部（277名）之后，排在第三位。爱心第一教会教徒的阳性率上升到了25%左右。但是有很多教徒在地方，提交的名单也不正确，因此很有可能扩散到全国。首都圈的集体感染相关确诊病例已经开始在岭南、湖南、忠清等地出现。 文在寅总统16日在总统秘书室长卢英敏主持召开的青瓦台新冠疫情状况检查会议上指示说：“从保护国民安全和确立法治的角度出发，严惩不守、妨碍防疫守则的一切违法行为。”文在寅总统当天上午还在社交媒体上写道：“这是给国民的努力泼冷水的不常识行为”，“这是对国家防疫系统的明确挑战，是威胁国民生命的行为。”16日，保健福利部和首尔市以违反传染病预防法的嫌疑，向警方告发了15日参加光化门广场集会的全光勋牧师。 确诊患者在秋天到来之前剧增，有人担心有可能直接引发第二次大流行。翰林江南圣心医院感染内科教授李在甲（音译）表示担忧称：“7月底∼8月初的休假期间，与梅雨季节重叠，国民的移动量和室内接触量增加，新冠疫情长期化，使国民的忍耐心也见底了”，“小学、初中开始开学的本周将会成为很大的关口。”

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