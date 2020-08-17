文在寅：“已准备好就强征问题与日本碰面”. August. 17, 2020 07:42. by 黄亨俊记者、东京=常驻记者 金范锡 constant25@donga.com,bsism@donga.com. 文在寅总统在光复节祝词中就强制征用受害者赔偿问题表示，“韩国政府已做好随时与日本政府面对面坐在一起的准备”，强调韩日双方为解决这一问题共同努力。祝词中没有出现像去年强调的“谁也不能动摇的国家”一样的“克日”信息。 文在寅15日在首尔东大门设计广场举行的光复节75周年纪念仪式上表示：“政府尊重司法部的判决，一直与日本政府协商能为受害者同意的圆满解决方案”，“现在对话的大门也一直敞开着。” 据分析，如果为了赔偿受害者而扣押和出售日本企业资产、实现现金化，韩日关系将面临无法挽回的局面，因此将重点放在了持续与日本对话的状况管理上。 但据《读卖新闻》16日报道，日本政府高层负责人就文在寅总统的光复节贺词表示：“虽然强调了与日本对话，但在解决韩日关系的方法上，与强求日本让步的现有立场没有变化。”日本首相安倍晋三15日连续第8年向供奉甲级战犯的靖国神社捐献了贡品。他在当天的战殁者追悼仪式上首次提到了政权的外交、安保战略，同时也是集集体自卫权于一体的概念“积极和平主义”。

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