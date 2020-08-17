日本货轮最终断成两截… 毛里求斯海岸原油泄漏事故扩散. August. 17, 2020 07:43. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在印度洋岛国毛里求斯海岸触礁，引起原油泄漏的日本货船，最终断成两截，损失正在增大。该船舶为接收无线网络信号，靠近陆地而触礁的报道被曝出，批评的声音也越来越大。 据路透社报道，毛里求斯国家危机委员会15日(当地时间)表示：“当天下午4点半左右确认引起原油泄漏事故的‘Wakashio’号船舶前端部分已经与船体分离，正着手开展牵引相关部分的作业。”对于船尾部分，计划经过调查后判断是否拖曳及相关时机。 引发事故的日本货轮“Wakashio”号在从中国驶往巴西途中，于上月25日撞上毛里求斯东南方的珊瑚礁后搁浅。当时约有1000吨左右的原油流入大海，污染了以天然景观著称的毛里求斯海岸。此后直到现在，毛里求斯国民和国际环境团体、日本派遣的环境专家等一直在进行清除漏油的工作。 在这种情况下，船舶断成两截，预计漏油损失将进一步扩大。此前，毛里求斯总理弗拉文德•朱格诺特10日曾担心，“虽然未追加发生漏油事件，但万一船舶分离，可能还会发生漏油事件”，如今“最坏的情况”已经变成现实。 此前，事故船舶所属的海运公司商船三井表示，事故发生后，已派遣人员，清理了3000多吨原油。但是，路透社援引毛里求斯当局相关人士的话报道说，由于船舶内部还有166吨左右的燃料油，因此，有可能发生二次事故。 在这种情况下，有人指出，此次事故是人为因素造成的。日本ANN电视台14日援引当地媒体的报道称，“事发当天，即上月25日货轮触礁之前，船内正在庆祝一名船员的生日。”另外，该电视台还报道称，“有内部陈述称，为接收WiFi信号，船舶当时正在接近陆地。” 有人提出了船舶不注意行驶是事故原因的可能性。对此，事故船只的海运公司向朝日电视台表示：“正在调查之中，目前尚不清楚事故原因。”

한국어