“感谢，复古热潮”…土里土气的小肠发绳的回归. August. 17, 2020 07:43. by 朴善熙记者 teller@donga.com. 记忆中的小肠发绳(照片)乘着复古热潮回来了。在英语上被称为“Hair Scrunchie(发圈)”的该饰品，不仅在韩国国内，在全世界也是引领1990年代前后高人气的代表性复古单品。因为用橡皮筋做成的发绳上覆盖着多种布艺的皱巴巴的形态，所以对我们来说，习惯了“小肠发绳”这一昵称。 小肠发绳与把头发弄得蓬松的90年代发型非常相配。1999年，金喜善在SBS电视剧《西红柿》中饰演女主角，在韩国全国范围内掀起了抢购风波。 2000年代以后，小肠发绳成为过时的土气流行而销声匿迹，但最近随着露脐装、唇彩、墨镜等充满怀旧氛围的回忆单品出现在时尚界，小肠发绳的地位发生了翻天覆地的变化。社交媒体“Pinterest”将小肠发绳选为今年最值得关注的美妆潮流。去年，小肠发绳的海报数量比前年增加了63倍，在美妆关键词中呈现出最高的增加趋势。 对小肠发绳表现出热烈反应的反而是90年代出生的人。在美国，追求自然美的“Z一代”(美国千禧年一代，1990年中期至2010年初期出生)喜欢使用看起来不会很夸张的小肠发绳，并引领流行。在韩国国内，包括墨粉组合的珍妮在内，IU等90后人气明星经常在综艺节目或照片墙上展示自己穿衣打扮的形象，成为热门话题。她们的小肠发绳也以千禧年的感觉干练地消化。用马尾辫或“丸子头”(把头发卷成圆形)绑起来后露出小肠发绳布艺的风格增添了活泼感。不扎头发的时候，在手腕上自然搭配也很漂亮。 特别是在炎热的夏季休假季节，小肠发绳把飘逸的头发绑起来，毫无负担地成为亮点。没有别的饰品，光这个也能出风头。用有光泽的丝绸等高级材料制成的产品虽然也一直很受欢迎，但是像夏天一样，用给人清凉感的格子花纹或蕾丝、夏季针织材质的小肠发绳装饰，不加修饰的“化没化(像打扮过，又像没有打扮过)”风格也是很好的。

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