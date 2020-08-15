KT为水灾救援捐款10亿韩元，泰荣集团捐5亿韩元. August. 15, 2020 07:33. by 申武庆记者 yes@donga.com. 为了恢复因集中暴雨遭受损失的地区社会、帮助灾民，主要企业纷纷捐款。 14日，KT表示，将向“2020水灾受灾邻居帮助项目”的正式募捐处—希望桥全国灾害救助协会捐款10亿韩元。与捐款无关，KT职员们从7日开始在江原道铁原郡金化邑生昌里村会馆以灾民和进行灾后重建的自愿服务者为对象，进行了每天配送130人份饭菜的“爱心饭车”活动。另外，职员们还制作“爱心便当”，为灾后重建流汗的志愿者提供服务。 泰荣集团也向希望桥全国灾害救助协会捐赠了5亿韩元的援助资金。此前，泰荣集团为了克服2月新型冠状病毒感染症(COVID-19)扩散带来的危机，曾捐款5亿韩元等，每当国家发生灾难时，都持续进行基金支援活动。 科龙集团将向因暴雨遭受巨大损失的江原道捐赠250平方米(约75坪)的模块型灾难救助设施。该建筑物由10个构造物组合而成，不仅可以用作灾民们可以使用的卫生间、洗澡空间、洗衣间，还可以用于简单的医疗支援。从组装式建筑的特性来说，可以在短期内制作，计划在15天内竣工。

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