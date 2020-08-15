非军事区响起的和平和生命的和声. August. 15, 2020 07:33. by 鄭美京 mickey@donga.com. “享受在自然中流淌的古典音乐旋律之美吧！” 在被称为“和平5郡”的江原道5个非军事区接壤地区举行的“和平与生命区（PLZ，Peace & Life Zone）音乐节”就是如此。从9月开始到11月为止，在高城、麟蹄、杨口、华川、铁原一带举行的此次活动是一次听着音乐认真思考分裂和生态保护这一我们时代命题的机会。 开幕式于7月25日在位于韩国最北端、建造于新罗时代的高城郡“金刚山乾凤寺”举行。当天下起了倾盆大雨。因为乐器不能淋雨，所以在楼阁里准备了演奏会场，进行了钢琴、小提琴、口琴等演奏。当时演奏钢琴的PLZ音乐节艺术导演林美贞（音译，韩世大学教授）说：“从策划活动的立场来看，虽然下了雨让人担心，但观众们反而说‘在雨声中听音乐，感觉像是来到了另一个世界’。” 今年是第二次PLZ庆典。去年在韩国最早的拉姆萨尔湿地麟蹄郡的龙沼和内麟川、杨口郡的重击球和朴寿根美术馆等地举行。今年扩大了规模，江原道和麟蹄、杨口、高城、华川、铁原郡也加入了进来。演出等多种活动今年也将增加到30多个。 在PLZ音乐节上可以欣赏的音乐从钢琴、小提琴到单簧管、口琴演奏等多种多样，另外还将举行声乐、国乐、探戈管弦乐团演奏会。活动地点不仅是在美术馆、展望台、小区花卉庆典场，还会在小村教会里举行。这些是传播各地区历史和环境以及他们不加修饰的故事的场所。观众可以在PLZ网站上根据自己的日程选择演出。入场免费，但需要事先申请。 PLZ音乐节的母体是名为“为了一个的音乐财团”的音乐非政府组织。1984年曾获东亚音乐大赛冠军的林美贞导演也是毕业于朱利亚音乐学院的才女。此前以纽约为中心进行钢琴演奏，2000年代中期回国后创建财团开展活动。她曾在非洲教授音乐，还6次访问平壤，在牡丹峰古典音乐专用剧场与朝鲜国立交响乐团合作演出。对于朝鲜的古典音乐，她评价道：“因为和古典音乐发达的东欧有很多交流，所以水平比预想的要高。” 林导演在今年的活动中最喜爱的活动是下个月19日在铁原邑水道局地举行的钢琴、声乐、弦乐四重奏。水道局地是日帝强占时期用作上水道供给源，6·25战争当时因国军北进而撤退的朝鲜军召集反共人士进行屠杀的惨痛历史现场。林导演表示：“在这里将举行慰劳和治愈的音乐会。” 但是，在新冠疫情长期化的状况下，很难亲自前往演出场馆。为此，PLZ音乐节方面计划在网站和优兔等上传演出精彩视频。想要参加活动，从事先确认申请到现场保持距离，并利用“清洁江原护照”应用程序（APP）填写问诊表，遵守新冠应对守则即可。

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