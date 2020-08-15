执政党“独断立法”和“房地产政策失败”导致支持率下降. August. 15, 2020 07:33. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 青瓦台与共同民主党在4·15国会选举中大获全胜后，在推出“20年执政”的4个多月后，面临着巨大的民心背离。 韩国盖洛普在11日至13日以全国1001名18岁以上人士为对象、14日公布的调查（95%可信度，标本误差±3.1个百分点）中，对文在寅总统的职务履行评价“做得好”的人占39%，比前一周下降了17个百分点，“做得不好”的人占53%，比前一周上升了5个百分点。在这同一机构实施的调查中，是2017年5月文总统就任以来的最低值，与去年10月前法务部长曹国辞职的第三周相同。在政党支持率方面，民主党为33%，未来统合党为27%，韩国盖洛普解释称，“这是2016年干政事件以后（两党之间的）最小差距”。 特别是关于2022年大选，41%的人认为“为了维持政权，执政党候选人当选为好”，比45%的人认为“为了政权交替，在野党候选人当选为好”低了4个百分点。也就是说，不再支持共同民主党的舆论进一步高涨。 民心急速背离的最主要原因是房地产政策的失败。对文在寅总统的否定评价理由是“房地产政策”，占35%。此外，以176个议席为基础的共同民主党立法暴走、前首尔市长朴元淳和前釜山市市长吴巨敦等性丑闻等，也被认为是支持率背离的原因。 但是，在民心急剧背离的情况下，共同民主党却没有考虑转变政策。该党战略企划委员长陈晟准（音译）当天会见记者时表示：“认为只有修改房地产政策或调整速度，（支持率）才会反弹的想法是错误的”，“完全没有那种想法，也没有那样评价。”青瓦台相关人士只是表示，“将转变心情，认真处理国政悬案”。

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