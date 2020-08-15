单日新增确诊病例103例… 龙仁教会又追加感染60人. August. 15, 2020 07:33. by 金相雲 sukim@donga.com. 首都圈的新型冠状病毒感染症疫情再次面临重大考验。每天新增确诊患者超过100人，其中大部分是在首都圈的教会、市场、学校、食堂等地发生的社区感染。 据韩国中央防疫对策本部透露，以14日0时为准，新冠肺炎新增确诊病例中社区感染者达85人。这是自今年3月31日以后136天以来的最大规模。首都圈就有72名(84.7%)。加上海外流入，新增确诊患者达103人。上月末，除了来自伊拉克的工人集体感染外，时隔4个月，该数字再次达到了3位数。 首都圈的社区感染主要通过教会扩散。据防疫当局透露，在京畿龙仁市Woori第一教会，又有58名教徒和2名熟人等60人被感染，累计确诊者包括70名教徒和2名熟人等共72人。首尔城北区爱心第一教会也确诊了14名(教徒12名，熟人2名)感染病例。 由于疫情扩散情况不妙，国务总理丁世均当天召开紧急相关长官会议，决定研究把保持社交距离措施上调至第2阶段的方案。确诊患者剧增的首尔市和京畿道决定对管辖教会下达集聚限制行政命令。

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