特朗普前私人律师：“特朗普知道一旦卸任将入狱，因此如果败选将不会认输”. August. 15, 2020 07:33. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 曾是美国总统特朗普“管家”的前私人律师迈克尔·科恩（54岁，照片）将于下个月8日出版揭露变态性行为、逃税、婚外恋情等总统阴暗面的回忆录《不忠》。科恩在当地时间13日公开的序言中称：“2016年俄罗斯介入美国总统选举、为特朗普获胜做出贡献的‘俄罗斯丑闻’是事实，特朗普知道如果他卸任将会坐牢，所以即使他在11月的选举中败北，也不会乖乖地离开白宫。” 据《纽约时报》等公开的序言，科恩苛刻地批评总统是撒谎者、骗子、流氓、种族主义者。他还称：“不择手段取胜才是他的生活方式，他没有一个朋友。一辈子都在回避对自己的行动负责。”他坦白说，自己曾替特朗普威胁签约者，欺诈同行，并对夫人梅拉尼亚隐瞒了特朗普的婚外情。 科恩就特朗普去年4月事实上被特检免罪的“俄罗斯丑闻”表示：“他公开与俄罗斯同谋。他极力讨好俄罗斯总统普京和普京身边腐败的亿万富翁。我安排了双方秘密会面。” 科恩2006年至2018年曾担任特朗普总统的私人律师，被称为“疏通者（fixer）”，负责各种善后工作。科恩因涉嫌对就职筹备委员会挪用资金疑惑作伪证，2018年被判处3年徒刑。因配合俄罗斯丑闻相关的特检调查，他今年5月获得假释，目前处于软禁状态。在科恩入狱期间，司法部知道他准备出版回忆录一事后，指示他“不要写”。科恩以“言论自由”为由提起诉讼并胜诉，这本书终于面世。 科恩指出：“现在特朗普总统周围也有诸如司法部长威廉·巴尔、白宫首席助理杰拉德·库什纳、国务卿迈克·蓬佩奥等人成为‘新的疏通者’，歪曲事实，违反法律”，“如果特朗普成功连任，迄今为止的丑闻将只是冰山一角。”白宫方面反驳称，“这是一部荒诞无稽的小说，为了赚钱而说谎”。

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