“旋风”莱比锡红牛队晋级欧冠联赛半决赛. August. 15, 2020 07:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “黄牛”黄喜灿(24岁)的新东家—德甲莱比锡红牛队自成立以来首次晋级欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)四强。 14日，莱比锡队在葡萄牙里斯本举行的2019~2020赛季欧冠联赛8强赛中，以2比1战胜了马德里竞技队(西班牙，以下简称马竞技)。2009年创立的莱比锡队在俱乐部成立7年之后从德国第5级联赛快速升入第1级联赛。最近两个赛季连续获得德甲联赛第3名，成为“新兴强队”的莱比锡队成立11年后，在被称为“众星之战”的欧冠联赛中进入了4强。莱比锡队将于19日与巴西球星内马尔率领的巴黎圣日耳曼队(PSG•法国)争夺决赛权。 上月从萨尔茨堡(奥地利)转会到莱比锡，并进入欧洲顶级联赛的黄喜灿因在欧冠联赛球员注册期满后与球队会合而未能参加比赛。但是，黄喜灿当天身穿西服坐在观众席为队友们加油助威。比赛结束后，黄喜灿将自己拍摄的赛场队友们开心庆祝的影像上传到照片墙故事上，分享了喜悦。 本赛季攻入34粒进球的前锋蒂莫•维尔纳最近转会到切尔西(英格兰)，被认为攻击力大大减弱，但莱比锡队凭借坚韧的组织能力，战胜了创立于1903年的传统豪门马德里竞技队(欧冠联赛三次亚军)。下半场第6分钟，达尼•奥尔莫先拔头筹后，在下半场第26分钟对方利用点球扳平比分，又在下半场第43分钟，凭借泰勒•亚当斯的右脚远射攻入了制胜一球。 本赛季执掌莱比锡队帅印的“年轻天才”尤利安•纳格尔斯曼(33岁•德国)在16强赛中击败“特别的一个”穆里尼奥(57岁•葡萄牙)教练执教的托特纳姆热刺队(英格兰)后，在8强赛中又战胜了劲旅马德里竞技队(Atletico)，延续了旋风。纳格尔斯曼教练出生于1987年，与里奥内尔•梅西(FC巴塞罗那)同岁，他是一位不拘泥于特定阵型，根据对方特点和比赛节奏使用各种战术的智慧型主教练。 纳格尔斯曼教练21岁时因膝盖受伤结束球员生涯，之后他以录像分析师的身份活动，在2015~2016赛季中途他担任霍芬海姆队(德国)的主教练，正式开启了教练生涯。作为在训练场放无人机拍摄球员动作后作为分析资料的新一代主教练，他即使下班后躺在自家的浴缸里，也具有研究战术的热情。 如果莱比锡队登上欧冠联赛冠军王座，纳格尔斯曼将成为该赛事历史上最年轻的冠军教头。纳格尔斯曼主教练表示，“半决赛对手大巴黎，是一支明星球员云集的球队。我们将做好充分准备，全力以赴发挥出最高水平。”

한국어