专栏： 笑着站起来，高宝璟. August. 15, 2020 07:34. by 金鍾錫 kjs0123@donga.com. “IV(4)-XXVII(27)-XIV(14)” 看起来像暗号的罗马数字是高宝璟(23岁)刻在自己手腕上的纹身。这意味着她进入职业赛后在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛上首次夺冠的日期(2014年4月27日)。当时她年仅17岁。 虽然年纪还小，但高宝璟最近也许会想起“啊，很久以前的事了”，并怀念那段时光。与10多岁时无所畏惧疾驰的年龄不同，进入20多岁以后是连续的荆棘丛生。 几天前，她在马拉松精英赛上，在最后一轮还剩6洞时以5杆之差领先，似乎时隔2年零4个月再次夺冠近在眼前。但之后她吞下两个柏忌并在最后一洞经历“水深火热”之后，吞下双柏忌，最终遗憾一杆劣势负于丹尼尔•姜(姜孝林)。 高宝璟的名字前面总是贴着“最年轻、最早”的词语。2015年2月当时她以18岁的年龄登上了世界排名第一的宝座。男女中年龄最小。在15岁的2012年她以业余选手身份赢得LPGA巡回赛首场胜利后，仅在10多岁的年纪就收集了14座冠军奖杯。 20岁以后，虽然开始更换挥杆方式、球杆、教练、球童，再加上体重减轻(8公斤)重新出发，但很难适应。在43个大赛中均未获得冠军，之后他在2018年4月踏上15胜高地并流泪后，又再次远离了冠军。有人担心，只埋头于一件事情，却把自己的一切都烧毁了，再做点什么肉体和精神欲望都消失的“Burnout(消耗殆尽)”是不是过早地到来。 今年因新冠疫情休息5个月期间，她咬了咬牙对自己下狠心。家里安装了室内自行车等运动器械，肌肉增加了3公斤，下肢也得到了强化。 不仅聘请了新的教练，还增加了训练量。此次她在第1至第3轮全部以第1位结束，在职业生涯首次赛事4轮比赛都一直保持领先位置的“wire to wire”方式夺冠的期待感在内心逐渐壮大。 因此，反败为胜的冲击将非常大。日本、美国巡回赛新人王韩熙媛解说员表示，“虽然做了很多准备，但似乎没能战胜压力。希望她能很好地克服困难。”丹尼尔-姜、高真荣等赛场同僚们都安慰她“加油”。高宝璟也留言称，“正朝着正确的方向前进，让我获得了自信。” 上周末，在庆州举行了朴仁妃主持的冠军邀请赛。朴仁妃、申智爱、金荷娜、李宝美、崔萝莲等5名1988年出生的选手组成了海外联合队参赛。她们几人总共拿到的冠军次数就达到了133次。从小学开始就激烈竞争，到了30岁又笑又吵的样子看起来很不错。 依然坚守球场的自豪感也很大。 世界最强的韩国女子高尔夫选手寿命非常短。2016年以后的KLPGA巡回赛129个大赛中，30多岁的冠军只有6人，除朴仁妃、全美贞、柳箫然外，其他3人都是纯粹的国内选手。冠军的平均年龄为23.1岁。本赛季KLPGA巡回赛奖金排名前5名中有3人年龄在20岁以下。 相反，运动寿命很长的选手很少。因为从小就只从事运动，所以很容易受伤或陷入低谷，但是克服起来并不容易。要想长期保持竞争力，找到工作与生活之间的平衡也很重要。动摇时给予照顾的家人、朋友的存在也非常珍贵。“应该把高尔夫当作我生活的一部分。只有身心支持才能维持竞争力，这样才能长久地活跃在赛场上。”这是朴仁妃的建议。 高宝璟遗憾未能夺冠的大会的主赞助商是美国炼油公司马拉松公司。1930年制定的该公司口号是“在长跑中成为最后的赢家(Best in the long run，目光放长远)”。希望高宝璟能重新回忆起首次夺冠时的激动心情，再次系紧高尔夫球鞋带。人生不是短跑。要走的路还很长。不仅对高宝璟，对别样青春也是。

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