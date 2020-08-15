青瓦台因“修修补补人事调整”和“零零星星内阁改组”而失去民心. August. 15, 2020 07:34. . 房地产政策的失败和国政运营的单边独奏导致的民心背离非常严重。昨天公开的韩国盖洛普民意调查结果显示，文在寅总统的国政运营支持率为39%，创下就任以来的最低值。执政党在4·15议会选举中取得压倒性胜利后不过4个月，民心就迅速转向了。 最主要的原因是房价和全租价格同时急剧上升等房地产政策的失败。随着全租房屋的减少、反全租的增加等平民的居住费用负担加重，对曾豪言“一定要控制房地产价格”的政府政策无能的不信任达到了极点。尽管如此，包括文在寅总统在内，执政党内部只引用一些有利的统计结果，自夸地说“房地产价格已进入稳定状态”、“今年的经济增长率预测值在经济合作与发展组织37个成员国中排名第一”。 引发对房地产政策的民心愤怒的总统秘书室长卢英敏和秘书室所属5名首席秘书全部在7日表明集体辞职意向，国民曾期待这会成为国政革新的契机。但是，随着辞职一事以只有部分首席秘书被更换、卢室长得以留任告终，效果反而还不如不做。 据说，随着民心逐渐恶化，青瓦台正在研究提前进行内阁改组的方案。但是有消息说，将只有现政府出台时起就一直坚守岗位的保健福利部长朴凌厚、最近引发“海岸警戒失败责任论”的国防部长郑景斗被替换。如果认为把房地产对策的主管部长、国土交通部长金贤美、主管经济政策的经济副总理洪楠基、总统政策室长金尚祚等导致民心背离的责任人排除在外，仅仅这样“零零星星的改组内阁”就能抓住民心，那就大错特错了。 文在寅总统反而对洪楠基说，“（你）作为经济总指挥，发挥着很好的整体作用”，为他打气鼓劲。在已到了不得不谋求大规模的人员更新和政策基调的变化来收复民心的情况下，文在寅总统和青瓦台却陷入了不承认政策失败、继续推进目前政策基调的错误认识。 现政府的任期已接近三分之二，只剩下1年零9个月。考虑到将从明年下半年开始正式展开下届总统选举竞争，实际工作的时间还不到1年。只有抱着“现在正是紧急状况”的认识，以组成事实上最后内阁的觉悟，全面进行人员更新，展开新的国政，才有可能成为成功的政府。

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