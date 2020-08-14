“北纬38度”：“暴雨有可能使朝鲜宁边核设施部分受损”. August. 14, 2020 07:34. by 权五赫记者、申圭镇记者 hyuk@donga.com、newjin@donga.com. 有分析认为，朝鲜宁边核设施有可能因暴雨部分受损。 专门报道朝鲜消息的美国媒体“北纬38度”当地时间12日表示：“对6日拍摄的商业卫星照片进行分析的结果显示，与上个月22日相比，宁边核设施附近的九龙江水位急剧上涨，发生了相当规模的洪水”，“因此横跨九龙江的大坝被水淹没，宁边核设施的冷却水供给泵设施也被水淹没。”“北纬38度”推测，九龙江泛滥导致启动核设施的电网和冷却水供应设施受损。 宁边核设施是聚集了400多个核相关设施的朝鲜核开发的心脏部位。这里有生产钚的5兆瓦核反应堆和再处理设施、生产高浓缩铀的铀浓缩工厂。在2018年以后的朝美无核化谈判中，永久废弃宁边核设施是主要争论焦点之一。 专家们预测，随着冷却水供应设施受损，附近5兆瓦核反应堆和实验用轻水反应堆的冷却水供应可能出现差池。据悉，这两个设施在2018年以后都中断了运行，但为了正常运营，必须持续供水。 在5兆瓦核反应堆中燃烧铀后，对乏燃料棒进行再处理，就能生产钚。只有供应冷却水，才能生产钚。首尔大学原子核工程系教授徐均烈（音译）表示：“通常为了冷却核反应堆，通过泵房提供干净的水。如果泵房遭受水灾，泥沙或碎石流入设施内部，修复工作可能需要一段时间。” “北纬38度”对8∼11日的卫星照片进行分析后，发现上涨的江水已经退去，推测铀浓缩工厂等核心设施不会受到大的损失。据悉，韩国军方也掌握到，宁边核设施周围因暴雨受到了部分损失，但是核设施启动上并没有出现异常征兆的特别动向。据消息人士介绍，情报部门也认为，宁边5兆瓦核反应堆虽然没有重启的迹象，但铀浓缩工厂仍在继续运转。 但是，通过卫星照片准确确认实际受灾情况存在局限性，因此也不能排除宁边核设施遭受更严重损失的可能性。韩国战略研究院外交安保中心负责人申范哲（音译）指出：“如果浓缩铀工厂或（氢弹的原料）氚生产设施等受到损害，那么有可能对朝鲜核物质生产造成致命打击。”

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