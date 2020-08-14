吸引15万名捐赠者的哈里斯：“将重建已成为一堆破烂的美国”. August. 14, 2020 07:34. by 兪載東 jarrett@donga.com. “将重建因特朗普执政而变成一堆破烂（tatters）的美国。” 将在11月3日美国大选中作为在野党民主党总统及副总统候选人的前副总统拜登和加利福尼亚州联邦参议员卡马拉·哈里斯（中文名贺锦丽）12日首次一同进行了对国民演讲。他们对特朗普总统进行了尖锐的批评，打响了还剩80多天的大选角逐战。 在拜登的政治地盘特拉华州威尔明顿体育馆举行的联合演说中，受新冠疫情的影响，出现了既没有听众也没有掌声的陌生风景。与过去数千、数万名支持者云集不同，只有少数记者、候选人的直系亲属和部分参谋进入室内。数百名支持者在会场外等候。因此，两人演讲期间，室内一直非常安静。堪称活动之花的拜登在介绍哈里斯时，也呈现出一片静寂的异样风景。 当天拜登和哈里斯戴着口罩一同入场。他们在活动期间不仅没有拥抱，也没有握手，表现出了非常注意防疫的姿态。有分析认为，因为特朗普在正式场合几乎不戴口罩，他们的目的在于与特朗普形成对比。 哈里斯呼吁有色人种选民支持拜登。她说：“拜登和第一位黑人总统一起工作过，并选择了黑人女性的我作为竞选搭档。”分析认为，这一讲话的目的是利用作为相对年轻的女性兼黑人和亚裔血统的移民后裔的自身主体性，引导少数人种、女性和年轻人的支持。 她说，“经济、健康、子女、国家等我们所担心的一切都很危险。美国变得一团糟，世界对我们的评价也下降了”，“美国现在渴望领导力”，对特朗普政府进行了猛烈攻击。她接着说：“如果选错总统，就会发生这样的事情。因为这样的总统比选出自己的人更关心自己。” 在哈里斯之前先登上讲台的拜登推崇了美国首位有色人种女性副总统候选人哈里斯。他称赞道：“之前被无视的黑人及有色人种少女们第一次重新审视自己了。”他提到了三年前的2017年8月12日因白人优越主义者的暴动在弗吉尼亚州夏洛茨维尔发生的流血事件，并表示：“请记住新纳粹主义者和白人优越主义者举着火炬来到现场。”他对当时袒护白人优越主义者的特朗普总统进行了抨击。 与以往安静的活动现场氛围不同，拜登阵营的赞助金纷至沓来，出现了“哈里斯效应”。民主党大选团队方面表示：“拜登提名哈里斯后，在24小时内筹集了2600万美元（约合312亿韩元）。特别是15万名捐赠者此次是首次捐赠。”有分析认为，上个月特朗普方面筹集了1.65亿美元，领先于拜登阵营（1.4亿美元），但现在两位候选人之间的资金动员力已不相上下。 特朗普总统当天在白宫举行的记者会上表示，“哈里斯将大败而归”，“副总统迈克·彭斯在与哈里斯的电视辩论中，将表现得比完败参议员蒂姆·凯恩（2016年大选时民主党副总统候选人）还要好。”双方将在大选之前将进行3次大选候选人电视讨论和1次副总统候选人之间的辩论。特朗普总统瞄准民主党17日至20日在威斯康星州密尔沃基举行全党大会，表明了下周访问威斯康星州的意向。分析认为，此举旨在让民主党的宣传效果减半。

한국어