韩裔诗人尹贞敏：“想超越慰安妇问题，谈一谈人类的残忍性”. August. 14, 2020 07:34. by 朴善熙记者 teller@donga.com. “虽然主题是慰安妇问题，但我认为，残忍的主体并不是特定的某些人，而是整个人类。我想写关于战争和男性暴力的大范围的故事。” 韩裔移民诗人艾米莉·尹贞敏（29）13日在首尔中区韩国新闻中心举行的以慰安妇问题的痛苦和暴力性为主题的诗集《我们种族的特别残忍性》（照片）出版纪念座谈会。虽然作家来到了韩国，但由于因新冠疫情仍处于隔离期，所以活动以视频形式进行。此书于2018年在美国大型出版集团哈珀科林斯出版，以美国国内少数人的话法描绘了历史中人类的暴力性和残忍性，因此备受关注。《华盛顿邮报》评价说：“这是一部抓住人心的亮相作品。” 小学时期移民加拿大、后在美国学习的“90后”为什么会对包括慰安妇问题在内的韩国历史伤痛进行深入钻研呢？她说：“从小就认为日军慰安妇问题是具有冲击性的历史，可是周围其他人作出闻所未闻的反应，更具有冲击性”，“我一直在考虑，如何共享作为美国国内少数族裔的我们受损、被遗忘的故事，如何提高纽带意识，于是写起了这一领域的诗。” “那个少女是被抓到的石子。她的语言毫无意义，因此只是石子。一把少女。满地都是石子。韩国是石子和坟墓。” 她把日军慰安妇问题和相关受害者的证词作为主要资料，但她说：“不希望这本书被读成反日民族主义书籍。”就像是在“今天，在相比外国孩子更重视狗的 / 国家，俄勒冈州联邦参议员候选人拒绝了难民们”（《物种理论》）等诗一样，它同时反映了亚裔美国人现代社会遭受的歧视和暴力的经验。她在序文中说：“书的心脏是日军性奴隶受害者的故事，但更广泛地以有害的男人性、军国主义、帝国主义、战争、种族歧视、语言造成的痛苦为主题进行了写作。” 诗人说：“我害怕，没有批判性眼光的单纯再现，可能只是在重复暴力或心理创伤。写诗的时候，我总是问自己，‘这个人是处于无法说话的状况吗？’‘那么我代替他讲述的理由是什么？’‘这能提高对他们的理解度吗？’”她还说：“希望韩国读者也同时提出这样的伦理思考和问题，并继续讨论尚未解决的历史问题。”

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